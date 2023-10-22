«Чтобы в Германии услышали»: Путин обратился к немецким политикам на их языке

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 719 0

Путин: чем дальше от Шредера, тем ближе к Энтони Роту

«Чтобы в Германии услышали»: Путин обратился к немецким политикам на их языке

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Российский лидер уверен, что в ФРГ еще остались приличные люди. Им он и адресовал свое послание.

Президент РФ Владимир Путин обратился к Германии на немецком языке, чтобы его услышали. По его словам, в ФРГ еще остались люди, которые поймут его.

Путин отметил, что в Германии есть много порядочных представителей власти, чего нельзя сказать, например, про канадский парламент, где рукоплескали эсэсовцу. Между некоторыми политиками в этих странах тоже есть большая разница.

«Чем дальше от (бывшего канцлера ФРГ Герхарда) Шредера, тем ближе к (бывшему спикеру Палаты общин Канады) Энтони Роту, который симпатизирует нацистам», — прокомментировал он в интервью для программы одного из федеральных каналов.

Так президент отреагировал на попытки «спрятать» Герхарда Шредера от общественности. Немецкого политика якобы пытаются отсаживать подальше от первых лиц страны и не берут в один кадр с действующем канцлером Олафом Шольцем.

Энтони Рота был вынужден принять удар на себя и подать в отставку после скандала в парламенте Канады, куда в честь визита президента Украины Владимира Зеленского был приглашен бывший боевик дивизии «Галичина» войск СС 98-летний Ярослав Хунка (Гунько). Рукоплещущему залу его представили как ветерана борьбы против русских.

«Галичина», в которой воевал боевик, присягала в верности Адольфу Гитлеру и прославилась зверствами, совершенными в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

Ранее 5-tv.ru писал, что Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу потребовал от Канады экстрадиции эсэсовца Гунько.

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«Чтобы в Германии услышали»: Путин обратился к немецким политикам на их языке

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