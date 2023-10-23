Боли, прожигающие тело и душу: от чего умер блогер Дядя Слава

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 1 223 0

Блогер Дядя Слава умер от рака желудка в 56 лет

Боли, прожигающие тело и душу: от чего умер блогер Дядя Слава

Фото: Instagram* / slavaded476

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Станислав Андреев ушел из жизни в возрасте 56 лет. Реально ли было его спасти?

Стала известна причина смерти популярного российского блогера Дяди Славы, который скончался 22 октября. О трагическом известии в Telegram-канале своего отца сообщил сын Станислава Андреева.

От чего умер Дядя Слава

Популярный блогер и патриот России Дядя Слава скончался в ночь в одной из больниц, где провел последнее время в борьбе с недугом. Известно, что мужчина страдал от онкологии, которая сопровождалась сильными болями.

«Он сталкивался с болями, которые прожигают не только тело, но и душу с разумом. Но разум оставался с ним до самого конца. И даже в такие моменты он подмигивал, как бы говоря „не беспокойся“, улыбался, интересовался, как дела у нас, у вас, у других людей. Юморил, хулиганил», — написал сын Станислава Андреева.

В последнем медицинском учреждении врачам удалось купировать острые боли, от которых страдал блогер.

«Он улыбался смерти, улыбался в буквальном смысле, это я увидел на его лице сегодня. Улыбался не как врагу, а как другу. Улыбка эта, конечно, необычная совсем. Я раньше думал, что так только в кино бывает, чтобы человек умирал с улыбкой на лице», — поделился сын блогера.

Причиной смерти Дяди Славы стал рак желудка. При этом блогер уже переживал три клинические смерти.

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