«Все кончено»: Зеленскому указали на крах отношений с США

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Евгения Романова
Евгения Романова 2 081 0

Экс-разведчик США Риттер: Белый дом поставил крест на Украине

«Все кончено»: Зеленскому указали на крах отношений с США

Фото: IMAGO/Eric Lalmand / ТАСС

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Тема:
Украинский кризис Спецоперация Обострение палестино-израильского конфликта

Киев больше не получит внимание в прежнем количестве? У кого он будет «попрошайничать»?

Соединенные Штаты больше не заинтересованы в Украине, на это указывают их политические действия. Такое заявление сделал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер на YouTube-канале Judging Freedom.

«Избранный спикером палаты представителей США (Майк Джонсон. — Прим. ред.) … призвал разделить запрос о выделении финансовых средств Израилю и Украине. Это конец. Для Украины все кончено», — сказал он.

Это заявление указывает на скорое завершение поддержки, которую Украина получает от США. Не нужно забывать, что в то же время ВСУ на поле боя терпят поражение. По мнению Джонсона, Белый дом уже поставил крест на Незалежной.

«Появилась конкуренция»: как Зеленский лишился престижного статуса на Западе

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что новый глава Палаты представителей Конгресса САШ Майк Джонсон ввергнет Украину в траур.

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