«Зеленский плачет»: как перемены в Конгрессе США повлияют на Украину

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Рита Миронова
Рита Миронова 152 0

Политолог Марков: политика Джонсона в Конгрессе США опечалит Зеленского

«Зеленский плачет»: как перемены в Конгрессе США повлияют на Украину

Фото: OLIVIER MATTHYS/POOL / ТАСС

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Тема:
Украинский кризис

Поменяется ли политика Вашингтона в отношении Киева?

Новый глава Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон ввергнет Украину в траур. Об этом изданию «БИЗНЕС Online» заявил политолог Сергей Марков.

«В специальном рейтинге членов Конгресса, который делают „сторонники Украины“, у Майкла Джонсона рейтинг отношения к Украине — „очень плохо“. И это очень хорошо! Финансирование войны на Украине из бюджета США под угрозой. Зеленский плачет», — отметил эксперт.

Джонсон намеревается направить все внимание на поддержку Израиля. О помощи Украине он не упоминал вовсе — это может создать серьезный раскол среди республиканцев.

В то же время президент США Джо Байден пытается уговорить законодателей одобрить военный пакет помощи для Украины и Израиля. Однако известно, что в письме приоритетов, которое Джонсон отправил коллегам, этого законопроекта нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Зеленский лишился престижного статуса на Западе.

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