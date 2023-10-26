«Зеленский плачет»: как перемены в Конгрессе США повлияют на Украину

Политолог Марков: политика Джонсона в Конгрессе США опечалит Зеленского
Фото: OLIVIER MATTHYS/POOL / ТАСС
Поменяется ли политика Вашингтона в отношении Киева?
Новый глава Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон ввергнет Украину в траур. Об этом изданию «БИЗНЕС Online» заявил политолог Сергей Марков.
«В специальном рейтинге членов Конгресса, который делают „сторонники Украины“, у Майкла Джонсона рейтинг отношения к Украине — „очень плохо“. И это очень хорошо! Финансирование войны на Украине из бюджета США под угрозой. Зеленский плачет», — отметил эксперт.
Джонсон намеревается направить все внимание на поддержку Израиля. О помощи Украине он не упоминал вовсе — это может создать серьезный раскол среди республиканцев.
В то же время президент США Джо Байден пытается уговорить законодателей одобрить военный пакет помощи для Украины и Израиля. Однако известно, что в письме приоритетов, которое Джонсон отправил коллегам, этого законопроекта нет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Зеленский лишился престижного статуса на Западе.
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