Песков назвал гумманитарной катастрофой ситуацию в секторе Газа

В последнее время обстановку там сравнивают с блокадой Ленинграда.
Фото: www.globallookpress.com / AHMED ZAKOT
В последнее время часто сравнивают блокаду сектора Газа с ситуацией, которая была в Ленинграде. Такие сообщения прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.
По его словам, нельзя ничем оправдать терроризм в любых его проявлениях, о чем уже неоднократно заявлял Владимир Путин. В Газе в настоящий момент происходит гуманитарная катастрофа, которая беспокоит весь мир.
Напомним, мама Путина пережила блокаду Ленинграда.
Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Израиль выразил недовольство позицией России в вопросе конфликта с ХАМАС.
- 27 окт
- «Битва амбиций»: почему европейские политики ругаются из-за Израиля
- 27 окт
- ЦБ снова поднял ключевую ставку, реакция последовала: самые важные события дня
- 27 окт
- Одним — да, другим — нет: ЕС сделал денежный выбор между Украиной и Палестиной
- 27 окт
- Стояли недолго: что произошло на демонстрации в Тель-Авиве
- 27 окт
- Повод для Третьей мировой? Ракета упала в Египте рядом с границей с Израилем
- 27 окт
- В сопровождении истребителей: что известно о новом рейде ЦАХАЛ в секторе Газа
- 27 окт
- «Все кончено»: Зеленскому указали на крах отношений с США
- 27 окт
- Кварталы стерты с лица земли: спутниковые снимки сектора Газа до и после ударов Израиля
- 26 окт
- Удар по голове или бутылка водки? Можно ли проводить на детях операции без наркоза
- 26 окт
- Отравленный торт от предателя и международный розыск: самые важные события дня
Читайте также
93%
-0.34 98.35
-0.39
Нашли ошибку?