Песков назвал гумманитарной катастрофой ситуацию в секторе Газа

В последнее время часто сравнивают блокаду сектора Газа с ситуацией, которая была в Ленинграде. Такие сообщения прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.

По его словам, нельзя ничем оправдать терроризм в любых его проявлениях, о чем уже неоднократно заявлял Владимир Путин. В Газе в настоящий момент происходит гуманитарная катастрофа, которая беспокоит весь мир.

Напомним, мама Путина пережила блокаду Ленинграда.

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Израиль выразил недовольство позицией России в вопросе конфликта с ХАМАС.