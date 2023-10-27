Украина продолжает терпеть поражение на поле боя. Когда Зеленский согласится на мирные переговоры?

Российские средства ПВО полностью ликвидировали украинскую авиацию в ходе спецоперации. Такое заявление сделал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону, опубликованном на YouTube-канале.

«Русские разнесли в пух и прах ключевую технику ВСУ. Самолет Миг-29 только поднимается в воздух… его сбивают. На следующий день они взлетают на двух самолетах, их сбивают», — сказал он.

Риттер добавил, что ВС России дает полное преимущество на поле бое уничтожение авиации ВСУ. В том числе наши военные смогли начать свое наступление.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о поражении Украины в конфликте с Россией.