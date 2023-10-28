Лена Ленина застряла в лифте с миллиардером и пропустила свой день рождения

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 12 0

Писатель Ленина застряла в лифте с миллиардером и пропустила свой день рождения

Лена Ленина застряла в лифте с миллиардером и пропустила свой день рождения

Фото: © РИА Новости

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В качестве компенсации коллега по несчастью пригласил ее на остров.

Писатель и бизнесвумен Лена Ленина в свой день рождения оказалась в заточении. Как сообщается в материале «МК», звезда попала в неприятную ситуацию и опоздала на собственный праздник. Она застряла в лифте большого здания в Париже в самый неудачный момент — когда торопилась на обед с друзьями. Компания уже ждала ее за столиком в ресторане.

Ждать освобождения из плена пришлось довольно долго. Два с половиной часа сотрудники ремонтной службы добирались до места ЧП, а Лена Ленина не успела отметить день рождения с приятелями. Но нет худа без добра — в лифте писательница оказалась не одна. Вместе с ней в кабине застрял солидный мужчина — крупный французский предприниматель.

Общая беда сблизила писательницу и бизнесмена. Два с половиной часа на пролет «заключенные» оживленно беседовали, даже успели подружиться. Когда из наконец освободили, мужчина решил порадовать даму приятным подарком. В его понимании маленькая радость в качестве компенсации за пропущенный обед — это путешествие.

Предприниматель пригласил Ленину и ее друзей в свой замок на острове на целый месяц. И даже расходы, в том числе перелет частным самолетом, услуги горничных, повара и даже массажиста. Чем не способ познакомиться с богачом — застрять в лифте? Согласитесь, подобные перспективы способны избавить одинокую девушку от клаустрофобии!

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как квартиру Лены Лениной во Франции захватили мигранты.

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