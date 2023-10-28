Хотел остаться вечно молодым: судьба выполнила просьбу юного актера. Егор Клинаев

Он хотел всего лишь помочь людям, попавшим в аварию. Никто не знал, что все кончится именно так.

Юный актер Егор Клинаев не успел обрести широкую популярность, хотя любимая творческая профессия начинала приносить свои плоды. Коллеги называли парня одаренной личностью, а друзья — светлым и добрым человеком. В его кинокопилке насчитывается 20 картин, но зрителям больше всего запомнился в комедии «Физрук». К сожалению, стать большим профессионалом он просто не успел — судьба обошлась с ним слишком жестоко.

Семья и путь в искусство

Родной город Егора — Москва. На свет появился 10 апреля 1999 года. Родители, Наталья и Дмитрий, принадлежали к миру искусства, были музыкантами. Постоянно окруженный прекрасной музыкой, малыш проявлял к ней интерес и пожелал развиваться в этом направлении.

Через время влился в коллектив ансамбля «Непоседы». Научился играть на нескольких инструментах: барабане, гитаре, блокфлейте. Глава семейства и его жена радовались успехам сына. Также задумывались о рождении еще одного ребенка, но постоянно откладывали. На то была веская причина. В 2009-м году Наталья подарила Дмитрию дочь Анушку. Но, к огромному сожалению, девочка прожила всего четыре дня.

Супруги с трудом пережили несчастье, и только в 2013-м году решились в третий раз стать родителями. Пополнение в семье Егор принял с восторгом, заботился о сестренке Вере и говорил, что дороже нее нет никого на свете.

В школе Клинаев-младший не рвался в «отличники», однако хлопот учителям не приносил. Когда Егору исполнилось 11 лет, его пригласили вести передачу «Пора в космос». Она транслировалась на телеканале «Карусель». Партнершей подростка была Юля Сорокина. Позже — Катя Филюгина.

Неуемная энергия, постоянно подталкивала Егора познавать что-то новое. Участвовал в детском международном движении Е. Орлова «Республика Kids». В 2012-м году стал победителем первого в России реалити-шоу «Школа музыки». Через пару лет был задействован в телепрограмме «Один в один».

Учился в Государственном музыкальном училище эстрадно-джазового искусства (ГМУЭДИ) по классу эстрадного пения.

Кинематограф

На съемочной площадке юный актер оказался в 2012-м году, сыграл главного героя в экранизации «Тайна Егора». Одаренного мальчика сразу заметил А. Карпиловский и утвердил на ведущую роль Димки Терентьева в приключенческую картину «Частное пионерское». Кроме этого, подросток успевал ездить на студию «Мостелефильм». Снялся в девяти сериях боевика «Дельта».

В апреле 2013 года состоялась премьера криминальной ленты «Операция «Кукловод», где Клинаев перевоплотился в экранного сына Евгении Чирковой. Вместе с Сергеем Жигуновым участвовал в съемках мелодрамы «Торговый центр».

Егор Клинаев. Кадр из к/ф «Физрук», реж. Сергей Сенцов, Федор Стуков, Дмитрий Губарев, Игорь Волошин, 2014 г.

Также сыграл: в драме «Власик. Тень Сталина» Василия Сталина в детстве, Сашку в криминальном сериале «Полицейский с Рублевки в Бескудниково», Винта в триллере «Территория», Леху в трагикомедии «Улица», Гарика в мелодраме «Взрыв», Самсонова в комедии «Домашний арест» (премьеры последних трех картин актеру не суждено было увидеть).

С 2013 по 2017 годы принял участие в съемках комедийного сериала «Физрук». Центровые роли достались Дмитрию Нагиеву, Полине Гренц, Александру Гордону и Анастасии Паниной. Роль второго плана — Никиту Серебрянского, сыграл Егор Клинаев. Зрители отметили хорошую игру юного актера и запомнили его.

Немного о личном и жуткой гибели

Егор не успел создать семью, но был влюблен в симпатичную девушку Ольгу Баранову. Молодые люди познакомились на кастинге сериала «Улица».

Позже Леля (так называют актрису близкие) вспоминала, что Клинаева она сразу заприметила. Парень делал все весело, предлагая режиссеру интересные варианты. Тем не менее обоюдной симпатии Егор и Ольга не почувствовали. Наоборот, она подумала, что Клинаев зазвездился, а он, что Баранова — высокомерная особа.

Первой на сближение решила пойти Леля. Написала записку Егору и пожелала успеха в пробах. Парень удивился, но предложил встретиться. Вскоре они уже снимались в сериале. Изображать влюбленную пару им было легко, так как искренние чувства переполняли юных актеров.

Между Егором и Ольгой все складывалось серьезно. Родители были уверены, что через время они поженятся. Друзья видели, с какой нежностью и заботой Клинаев относится к избраннице. На него действительно всегда можно было положиться. Егор слыл отзывчивым человеком, приходил на помощь всем, кто в этом нуждался. Но разве он мог знать, что однажды, за свой добрый поступок, заплатит очень высокой ценой…

Егор Клинаев. Кадр из к/ф «Улица», реж. Жанна Кадникова, Николай Бурлак, Михаил Соловьев, Алла Елисеева, 2017 г.

В тот день, 27 сентября 2017 года, Клинаев ехал домой на своей недавно приобретенной иномарке. Увидев впереди столкновение трех машин, остановился и решил узнать, не нужна ли помощь. Недалеко стояли два человека. Они ему и сказали, что карета «скорой помощи» вскоре должна быть. Именно в тот момент с большой скоростью пронеслась «Хонда», забрав жизнь Егора и нанеся повреждения его собеседникам.

После расследования виновника осудили. Поклонники же бросились читать любую информацию о жизни набирающего популярность актера. Многие даже мистифицировали это событие с татуировкой, которую Егор сделал в нижней области ног. На правой ноге надпись «вечно», на левой — «молод».

Конечно, это просто совпадение. Каждый человек хочет подольше оставаться молодым. И все же, если верить в судьбу, то очень жаль, что она в буквальном смысле приняла пожелание одаренного юноши, которому на тот момент исполнилось всего 18 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в возрасте 74 лет умер знаменитый телеведущий.

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