Эрдоган заявил, что Турция объявит Израиль военным преступником
Фото: REUTERS / Murad Sezer
Реджеп Эрдоган намерен сделать объемное заявление перед всем мировым сообществом.
Турция собирается объявить государство Израиль военным преступником. С таким заявлением выступил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган во время массового митинга в поддержку Палестины. Он прошел в Стамбуле в аэропорту имени Мустафы Кемаля Ататюрка в субботу, 28 октября.
«Мы объявим Израиль военным преступником, сообщим об этом международному сообществу, сейчас мы уже работаем над этим», — объявил он.
Глава Турции также подчеркнул, что Израиль является «оккупантом», в то время как палестинское движение ХАМАС — не террористическая организация. Президент отметил, что постоянные жестокие удары по мирному населению в секторе Газа и десятки тысяч погибших людей — на совести Соединенных Штатов и Израиля.
Утром 7 сентября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более трех тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Ранее 5-tv.ru проанализировал, почему интервенция в Палестину опасна для Турции.
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