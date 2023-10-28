Российских врачей освободят от ряда обязанностей

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 22 0

Мурашко: из обязанностей медиков уберут немедицинские функции

Российских врачей освободят от ряда обязанностей

Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин

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Министерство здравоохранения готовит масштабный проект, который позволит медицинским работникам больше времени уделять больным людям.

Масштабный проект по повышению производительности труда готовится Министерством здравоохранения России, он предполагает освободить врачей от лишних немедицинских обязанностей, чтобы позволить больше времени уделять больным людям. Об этом во время рабочей поездки в республику Адыгея сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«В рамках федерального проекта повышения эффективности труда мы убрать от медицинского работника немедицинские процедуры, которыми должны заниматься колл-центры и прочие информационные специалисты», — заявил министр.

По его словам, в данный момент особенно заметен большой приток молодых специалистов — как сотрудников стационара и узкопрофильных медиков, так и амбулаторно-поликлинического звена.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению COVID.

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