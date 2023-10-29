Болезнь победила: скоропостижно скончался 29-летний участник Премьер-лиги КВН

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Алина Крылова
Алина Крылова 91 0

Умер 29-летний участник Премьер-лиги КВН Роман Винокуров

Болезнь победила: скоропостижно скончался 29-летний участник Премьер-лиги КВН

Фото: kvn03.ru

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Несколько лет юморист боролся с тяжелым недугом, о котором знали лишь самые близкие.

Накануне стало известно о кончине участника бурятской команды КВН «Хара Морин» Романа Винокурова. Харизматичный юморист ушел из жизни всего в 29 лет: причиной стала болезнь, которую комик скрывал от общественности.

По слухам, несколько лет назад врачи озвучили Винокурову страшный диагноз — рак. Несмотря на сильную боль, артист продолжал выходить на сцену и веселил публику, а после концертов мчался в больницу на очередной анализ крови. У умершего остались жена и двое детей. О времени и месте прощания родственники пообещали сообщить дополнительно.

Одним из первых утрату харизматичного комика прокомментировал руководитель КВН-движения Республики Бурятия Денис Одоев.

«После долгой и продолжительной болезни скончался наш друг, товарищ и творческий брат Роман Винокуров. В возрасте 29 лет… Роман Винокуров — двукратный чемпион республики Бурятия, участник сборной Бурятии команды КВН „Хара Морин“. Рома родился 24 января 1994 года. Он выпускник Республиканского бурятского национального лицея- интернат номер 1. Чемпион школьной лиги КВН РБ. Закончил юридический факультет Бурятского государственного университета. Личными участием в играх за команду „Хара Морин“ внес вклад в ее развитие и победу в Премьер—лиге на Первом канале», — приводит его слова StarHit.

Известно, что Винокуров родился и вырос в многодетной семье. Уже с детства комик мечтал прославиться, а проблемы предпочитал оставлять за закрытой дверью. В окружении юмориста сообщили, что Винокуров до последнего дня умел держать внимание зрителя и в целом отличался тонким чувством юмора.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Голливуде скончался звезда «Санта-Барбары» Морган Мэлоун.

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