Чуть не убил Боярского и Жигунова: жизнь актера и каскадера Владимира Балона

Мастер спорта СССР обладал холодным умом и спокойствием, однако все же были в его жизни два эпизода, которые едва не обернулись трагедией.

Десять лет назад не стало киноактера, чемпиона СССР по фехтованию и постановщика многочисленных трюков Владимира Балона. Он никогда не учился актерскому мастерству, но благодаря своим достижениям в спорте попал в кино и остался там навсегда. За свои 75 лет актер сыграл в нескольких десятках картин: «Чертова дюжина», «Гардемарины», «Д’Артаньян и три мушкетера» и прочих.

Балон обладал холодным умом и спокойствием, однако все же были в его жизни два эпизода, которые едва не обернулись трагедией: он чуть не лишил жизни Михаила Боярского и Сергея Жигунова.

С помощью «липовой» справки попал в фехтовальную секцию

Родился актер в Ленинграде в 1937 году. Основная часть киногероев Балона — отважные и сильные люди, безупречно владеющие шпагой и рукопашным боем. Поэтому трудно поверить, что в детстве Владимир рос болезненным и слабым мальчиком. Он находился на учете в тубдиспансере, болел бронхиальной астмой и буквально лечил одну простуду за другой. Чтобы хоть немного укрепить здоровье ребенка, родители отправили сына в специализированную лесную школу. На свежем воздухе ленинградского пригорода мальчику действительно стало лучше. Хотя, возможно, он просто «перерос» болезни и выработал к ним иммунитет.

В школе у мальчика было освобождение от уроков физкультуры, но, немного повзрослев, ему надоело отсиживаться, пока другие мальчишки бегают или гоняют мяч. Вова решил сделать «липовую» справку, где значилось, что он здоров, и отправился записываться в спортивную секцию. Как раз тогда его друг собирался на фехтование, и Вова решил пойти с ним за компанию. Спустя пару недель тренер порекомендовал другу заняться другим спортом, а вот во Владимире он рассмотрел потенциал.

Тренироваться приходилось много, зачастую и по восемь часов в день, но такие старания дали свои плоды. Балон не только стал студентом института физкультуры, но и завоевал звание чемпиона СССР по фехтованию. Таким образом, спорт стал основой жизни юноши. Помимо фехтования, Владимир увлекался боксом, плаванием, фигурным катанием, гимнастикой и прочим.

Кстати, в школьные годы Владимир любил поиграть с мальчишками в футбол, причем на книги. Перед такими матчами каждый договаривался с кем-то из соперников, какую книгу он отдаст, если их команда проиграет. Таким образом, азартный Балон проиграл «Три мушкетера» Дюма, собрание Пушкина 1937 года и еще несколько книг.

В кино попал случайно

В кинематограф спортсмен попал благодаря случайному знакомству с непревзойденным Эльдаром Рязановым. Режиссер позвонил Владимиру с предложением поставить трюки и боевые сцены в его легендарном кинофильме «Гусарская баллада». Конечно, спортсмен не упустил такой шанс. По воспоминаниям Балона, он помнил, как приехал в деревню Удино на северо-западе Подмосковья.

На дворе стояла лютая зима, сугробы были по пояс, все ходили в теплых валенках и тулупах, а Владимир приехал в утонченном пальто, туфлях и костюме-тройке. Он явно выделялся на фоне местных. Но модным Балон ходил недолго, вскоре он оделся, как и все остальные. В картине батальных сцен было предостаточно, и во многих Владимир играл то русских, то французов, поэтому он часто менял свои костюмы. Помимо массовки и постановки боев, Эльдар Александрович доверил Балону сыграть адъютанта Кутузова.

Едва не убил Боярского и Жигунова

В популярной кинокартине «Д’Артаньян и три мушкетера» Балон не только сыграл кардинала де Жюссака, но и поставил большинство трюков. Во время одного из них каскадер едва не убил Михаила Боярского, случайно проткнув его небо шпагой. К счастью, острие рапиры было затупленным. Если бы не это, то шпага вошла бы глубже, и произошла бы непоправимая трагедия.

Так что, хватило бы пары сантиметров, и любимца женщин не смогла бы спасти даже квалифицированная помощь врачей. Однако, несмотря на случившийся инцидент, Балон и Боярский были в прекрасных отношениях, впрочем, как и с другими мушкетерами. Это был не единственный случай, когда от рук Владимира мог пострадать актер. Во второй раз беда чуть не случилась с Сергеем Жигуновым во время съемок кинофильма «Гардемарины, вперед!». Здесь Балону достались роли учителя фехтования и слуги Шевалье де Брильи. Помимо этого, Балон был задействован в постановке трюков.

В своих интервью Владимир Яковлевич рассказывал, как обучал фехтованию Сергея Жигунова. Актер был готов тренироваться сутками напролет, чтобы не уступать, а в лучшем случае даже превзойти своего тренера. К слову, из-за этой одержимости Сергей едва не лишился жизни. По словам Балона, во время киносъемок существует правило: ни в коем случае не отбивать удар шпаги вверх.

Но Жигунов нарушил его, вследствие чего шпага Владимира скользнула и попала Сергею в глаз. К счастью, клинок прошел немного выше глазного яблока.

«Попади шпага миллиметром ниже — Жигунов остался бы без глаза, а сантиметром глубже — без мозгов», — рассказывал Владимир.

Уход из жизни

В 2009 году после похорон Игоря Старыгина Балон сказал: «Арамис ушел… Теперь вот думаю: кто же следующий?». Как выяснилось, следующим был он. В тот же год актеру диагностировали рак кишечника. К счастью, проведенная операция помогла побороть эту ужасную болезнь.

Но в 2012 году Владимир Яковлевич столкнулся вновь с серьезным недугом. На этот раз у него обнаружили рак легких. Около года актер сражался за жизнь с болезнью, но в этот раз не смог одержать победу.

2 февраля 2013 года актер скончался в возрасте 75 лет, но в сердцах зрителей и в любимых кинофильмах он останется навсегда. Даже сейчас, в век компьютерных технологий, его каскадерские трюки смотрятся великолепно.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Александр Михайлов повторил судьбу своего героя.