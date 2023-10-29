«Мир будет скучать по тебе»: экранная девушка Перри опубликовала трогательный пост
Мэгги Уиллер сообщила, что будет скучать по Мэттью Перри
Фото: REUTERS / Phil McCarten/File Photo
Мэгги Уиллер стала первой коллегой по культовому сериалу «Друзья», простившейся с американским актером.
Мэгги Уиллер стала первой коллегой по культовому сериалу «Друзья», простившейся с американским актером, она опубликовала трогательный пост с фотографией со съемок.
«Мир будет скучать по тебе, Мэттью Перри», — подписала Уиллер кадр.
Мэгги Уиллер сыграла Дженис — девушку Чендлера Бинга в сериале. На протяжении десяти сезонов они то сходились, то расходились. В жизни Уиллер и Перри были хорошими друзьями, она была одна из первых, кто поддержал актера после его признания в наркозависимости.
Ранее 5-tv.ru опубликовал последнее фото Мэттью Перри перед смертью.
Читайте также
93%
-0.34 98.35
-0.39
Нашли ошибку?