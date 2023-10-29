«Мир будет скучать по тебе»: экранная девушка Перри опубликовала трогательный пост

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 279 0

Мэгги Уиллер сообщила, что будет скучать по Мэттью Перри

«Мир будет скучать по тебе»: экранная девушка Перри опубликовала трогательный пост

Фото: REUTERS / Phil McCarten/File Photo

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Мэгги Уиллер стала первой коллегой по культовому сериалу «Друзья», простившейся с американским актером.

Мэгги Уиллер стала первой коллегой по культовому сериалу «Друзья», простившейся с американским актером, она опубликовала трогательный пост с фотографией со съемок.

«Мир будет скучать по тебе, Мэттью Перри», — подписала Уиллер кадр.

Кадр из сериала «Друзья», 1994 г.

Мэгги Уиллер сыграла Дженис — девушку Чендлера Бинга в сериале. На протяжении десяти сезонов они то сходились, то расходились. В жизни Уиллер и Перри были хорошими друзьями, она была одна из первых, кто поддержал актера после его признания в наркозависимости.

Ранее 5-tv.ru опубликовал последнее фото Мэттью Перри перед смертью.

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