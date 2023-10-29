Предсказание смерти или роковая случайность? Последнее фото Мэттью Перри перед смертью

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Алина Крылова
Алина Крылова 105 0

Мэттью Перри опубликовал фото в бассейне за несколько дней до смерти

Предсказание смерти или роковая случайность? Последнее фото Мэттью Перри перед смертью

Фото: REUTERS / Mario Anzuoni

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Предварительной причиной смерти звезды «Друзей» стала остановка сердца.

Подробности внезапной гибели актера Мэттью Перри повергают в шок. Исполнитель роли Чендлера Бинга мог предсказать свою смерть. Тело звезды «Друзей» было найдено в доме в Лос-Анджелесе в субботу после того, как он, по сообщениям зарубежной прессы, случайно утонул в джакузи.

Прибывшие на место страшного инцидента медики спасти актера не сумели. В больший шок повергают и обстоятельства гибели актера: оказалось, что за несколько дней до смерти Перри опубликовал пророческий пост, который сопровождался снимком из бассейна и загадочной подписью.

«Так плещется теплая вода. Я Мэттман», — подписал загадочный снимок Перри, а уже спустя неделю актер умер в джакузи.

12Мэттью Перри опубликовал пророческое фото за шесть дней до своей смерти. Instagram* / mattyperry4

Примечательно, что еще чуть ранее артист сознавался, что не боится собственной кончины и внутренне к ней готов. Эти откровения, впрочем, не мешали голливудскому красавчику рассуждать о новых планах и свершениях.

Поклонники творчества актера, тем временем, буквально завалили почившего кумира прощальными пожеланиями. В комментариях под фото в бассейне фанаты массово сознаются, что их «жизнь навсегда перевернулась, после того, как его не стало».

«Покойся с миром. Мы никогда тебя не забудем», «Я не верю в это», «Боже, как же это грустно», — вторят друг другу фолловеры. Всего за последние несколько часов количество соболезнований от фанатов перевалило за 70 тысяч.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Мэттью Перри считал свою жизнь адом.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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