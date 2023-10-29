Украина собирается оставить Европу без газа

Завершение контракта угрожает, в первую очередь, странам Европы.

Глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов заявил, что Украина не планирует продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года, сообщает издание «Страна.ua».

«Это соглашение завершится до конца 2024 года, и мы не намерены его продолжать. Мы не будем инициировать продолжение этого транзита», — говорится в распространенном сообщении.

Однако в настоящее время Украина не разрывает контракт, как говорится в заявлении, «исключительно из-за своих европейских партнеров». Чернышов пояснил, что они не хотят ограничить возможность некоторых стран Евросоюза, которые также являются партнерами Украины, получать газ и готовиться к зиме.

В начале июня замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил ТАСС, что в случае непродления соглашения о транзите газа с Россией после 2024 года, Украина причинит значительный ущерб Европейскому союзу и нанесет вред себе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в отношении «Нафтогаза» могут быть введены санкции.