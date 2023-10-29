В Британии заявили о конфликте Зеленского с Залужным из-за провала ВСУ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 39 0

The Times: провал контрнаступления вызвал разногласия между Зеленским и Залужным

В Британии заявили о конфликте Зеленского с Залужным из-за провала ВСУ

Фото: Reuters / STRINGER

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Тема:
Украинский кризис

Тема противостояния президента Украины и главкома в очередной раз всплыла в западном инфополе.

Провал контрнаступления украинской армии спровоцировал конфликт между президентом страны Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники.

По сведениям издания, Зеленский не хочет прекращать контрнаступление, чтобы не показать Западу свою слабость и неспособность достичь целей с помощью боевых действий.

В свою очередь Залужный настаивает на прекращении контрнаступления, чтобы сосредоточиться на удержании нынешних позиций и подготовке к наступлению в следующем году.

В публикации говорится, что на Западе ждали победы украинских войск еще в ходе летней кампании. Теперь же, когда этого не случилось, киевское руководство боится сокращения западной помощи, поскольку ни США, ни ЕС, ни НАТО не заинтересованы в конфликте «на истощение».

О конфликтах Зеленского и Залужного из действий украинской армии становится известно не впервые. Так, в марте немецкое издание Bild со ссылкой на источники писало, что между президентом и главкомом возникли споры из-за ситуации в Артемовске (украинское название — Бахмут). Зеленский тогда был уверен, что город следует удерживать до конца, а Залужный призывал начать отступление войск «по тактическим соображениям».

В мае Залужный неожиданно надолго исчез из инфополя. По одной из версий, он получил тяжелое ранение, однако по другой — его намеренно убрали из медиапространства по приказу Зеленского, поскольку главком якобы стал угрожать его власти и метить на его место.

В частности, генерал-майор украинской армии в отставке Сергей Кривонос публично заявил, что люди из окружения Зеленского, увидев политическую угрозу в Залужном, под различными предлогами начали заменять его ставленников на лояльных к Зеленскому.

Позднее, в августе, американские эксперты снова обсуждали то, как глава киевского режима обрушился с критикой на главкома ВСУ, обвинив его в провале контрнаступления. Появилась даже информация о том, что Залужный якобы стал фигурантом уголовного дела, связанного с потерей южных территорий Украины. Однако в офисе Зеленского данные о допросе Залужного опровергли.

В начале октября экс-советник главы Пентагона полковник ВС США Дуглас Макгрегор заявил, что Залужному приказали замолчать после его жалоб на проблемы украинской армии. По словам военного эксперта, мнение главкома ВСУ уже никого не интересует, так как армией киевского режима управляют из-за границы. Макгрегор подчеркнул, что именно иностранные «кураторы» отдают приказы отдавать украинцев на убой, а президент страны Зеленский одобряет их.

Ранее политолог Антон Бредихин в интервью 5-tv.ru заявил, что Запад продолжает рассматривать Залужного как возможного кандидата в президенты Украины вместо Зеленского.

Тема:
Украинский кризис
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