«Десятки обращений»: украинцы просят РФ помочь им вернуть детей, отобранных Западом

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Рита Миронова
Рита Миронова 68 0

Лукьянцев: украинцы попросили РФ в ООН помочь вернуть отобранных Западом детей

«Десятки обращений»: украинцы просят РФ помочь им вернуть детей, отобранных Западом

Фото: www.globallookpress.com / www.imago-images.de

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Почему граждане Украины не могут добиться помощи от своей страны?

Украинцы, проживающие в западных странах, обратились к России с просьбой о помощи. Как сообщил директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД Григорий Лукьянцев, десятки граждан Украины просят постпредство РФ при ООН помочь им вернуть детей, отобранных в Евросоюзе.

«В постоянное представительство Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке с апреля 2023 года обратились несколько десятков украинских матерей и семей с просьбой оказать им помощь по возвращению детей», — рассказал Лукьянцев в эфире федерального канала.

По словам обратившихся, Киев на такие просьбы неоднократно отвечал отказом, прикрываясь наличием проблем «некоего политического измерения».

Москва, в свою очередь, старается разобраться в каждом случае подобных инцидентов в странах Евросоюза.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как детей украинских беженцев травят в Польше.

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