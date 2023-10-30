«Десятки обращений»: украинцы просят РФ помочь им вернуть детей, отобранных Западом

Почему граждане Украины не могут добиться помощи от своей страны?

Украинцы, проживающие в западных странах, обратились к России с просьбой о помощи. Как сообщил директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД Григорий Лукьянцев, десятки граждан Украины просят постпредство РФ при ООН помочь им вернуть детей, отобранных в Евросоюзе.

«В постоянное представительство Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке с апреля 2023 года обратились несколько десятков украинских матерей и семей с просьбой оказать им помощь по возвращению детей», — рассказал Лукьянцев в эфире федерального канала.

По словам обратившихся, Киев на такие просьбы неоднократно отвечал отказом, прикрываясь наличием проблем «некоего политического измерения».

Москва, в свою очередь, старается разобраться в каждом случае подобных инцидентов в странах Евросоюза.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как детей украинских беженцев травят в Польше.