«Было бы хорошо, если бы отец умер»: детей украинских беженцев травят в Польше

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Алина Крылова
Алина Крылова 17 0

TokFm: беженка с Украины пожаловалась на травлю сына в польской школе

«Было бы хорошо, если бы отец умер»: детей украинских беженцев травят в Польше

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Koehler/photothek.net via

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Тема:
Спецоперация

Мальчика довели до слез всего парой реплик.

Дети украинских беженцев, которые вынуждены посещать школы в Польше, сталкиваются с травлей и оскорблениями в свой адрес. О вопиющем инциденте с участием своего сына порталу TokFm рассказала одна из местных жительниц, представившаяся Татьяной.

В беседе с журналистами натерпевшаяся жути от европейцев женщина поведала: с момента, как она и ее ребенок переехали в Польшу, ее семья окончательно потеряла сон и покой. Сверстники, прознавшие о том, что отец мальчика участвует в операции на Украине, заклеймили его позором. Особо жестокие и вовсе пожелали отцу парня смерти.

«Мой сын услышал от мальчиков, что было бы хорошо, если бы его папа, который сейчас на фронте, умер. Были и другие очень неприятные слова, которые даже не хочу цитировать», — пожаловалась украинка.

На этом, впрочем, травля не закончилась: уже спустя несколько дней Татьяну «налетела» случайная прохожая: женщина в жесткой форме указала украинке на необходимость говорить на конкретном языке.

«"Это Польша, и здесь люди говорят на польском»». Приехала сюда с детьми. Я ходила на курсы и училась. Но я все равно совершаю ошибки. Иногда мне не хватает польских слов, у меня тоже восточный акцент. Некоторым людям это не нравится», — с грустью созналась она.

Ранее 5-tv.ru объяснял, почему дети с особой жестокостью убивают друг друга.

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