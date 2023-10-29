Росавиация: аэродром Махачкалы освобожден от толпы
Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела о беспорядках в аэропорту.
Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС
Аэродром Махачкалы полностью освобожден от толпы нахлынувших людей. Об этом сообщает Росавиация.
В данный момент известно, что прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела о беспорядках в аэропорту. Дело возбуждено по статье «Массовые беспорядки», об этом официально заявили в ведомстве.
В аэропорту Махачкалы произошли беспорядки с участием нескольких тысяч человек. Они скандировали лозунги в поддержку Палестины и держали в руках антиизраильские плакаты. Часть людей смогла прорваться в здание терминала аэропорта, сломав входные двери.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Дагестана просили ограничить движение по трассе Махачкала-Каспийск.
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