Росавиация: аэродром Махачкалы освобожден от толпы

Аэродром Махачкалы полностью освобожден от толпы нахлынувших людей. Об этом сообщает Росавиация.

В данный момент известно, что прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела о беспорядках в аэропорту. Дело возбуждено по статье «Массовые беспорядки», об этом официально заявили в ведомстве.

В аэропорту Махачкалы произошли беспорядки с участием нескольких тысяч человек. Они скандировали лозунги в поддержку Палестины и держали в руках антиизраильские плакаты. Часть людей смогла прорваться в здание терминала аэропорта, сломав входные двери.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Дагестана просили ограничить движение по трассе Махачкала-Каспийск.