Известный пианист, народный артист РФ Тигран Алиханов умер в возрасте 80 лет

В Москве в своей квартире умер известный пианист, народный артист РФ Тигран Абрамович Алиханов, сообщил источник 5-tv.ru. Известно, что тело деятеля культуры обнаружила его дочь.

На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов. В ходе проведенного осмотра следов насильственной смерти не обнаружено, порядок в квартире не нарушен. Медики констатировали смерть по естественным причинам.

Точная причина смерти пока не установлена. Тело артиста направлено в морг для установления причины гибели.

Ранее сообщал о смерти заслуженного артиста России Александра Готгельфа.