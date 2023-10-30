Известный пианист, народный артист РФ Тигран Алиханов умер в возрасте 80 лет
Тело артиста обнаружила его дочь.
Фото: Тушин Антон / ТАСС
В Москве в своей квартире умер известный пианист, народный артист РФ Тигран Абрамович Алиханов, сообщил источник 5-tv.ru. Известно, что тело деятеля культуры обнаружила его дочь.
На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов. В ходе проведенного осмотра следов насильственной смерти не обнаружено, порядок в квартире не нарушен. Медики констатировали смерть по естественным причинам.
Точная причина смерти пока не установлена. Тело артиста направлено в морг для установления причины гибели.
Ранее сообщал о смерти заслуженного артиста России Александра Готгельфа.
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