Средства ПВО отразили атаку восьми ракет Storm Shadow по объектам Крыма

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 95 0

Даже массированная атака ВСУ не достигла своей цели благодаря слаженной работе российских военных.

Средства ПВО отразили атаку восьми ракет Storm Shadow по объектам Крыма

Фото: © РИА Новости

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ВСУ предприняли беспрецедентно мощную атаку на Крым, сообщили в Минобороны РФ. Как уточнили в ведомстве, попытка атаки была совершена 30 октября около 13:00. По объектам на полуострове киевский режим попытался ударить восемью Storm Shadow.

Попытка атаки была отражена дежурными средствами ПВО, все ракеты сбиты.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что происходит на территории Севастополя.

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