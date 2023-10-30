Средства ПВО отразили атаку восьми ракет Storm Shadow по объектам Крыма
Даже массированная атака ВСУ не достигла своей цели благодаря слаженной работе российских военных.
Фото: © РИА Новости
ВСУ предприняли беспрецедентно мощную атаку на Крым, сообщили в Минобороны РФ. Как уточнили в ведомстве, попытка атаки была совершена 30 октября около 13:00. По объектам на полуострове киевский режим попытался ударить восемью Storm Shadow.
Попытка атаки была отражена дежурными средствами ПВО, все ракеты сбиты.
Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что происходит на территории Севастополя.
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