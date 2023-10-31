Важнее сердца: какой орган отвечает за продолжительность жизни

Что на самом деле поможет человеку прожить дольше?

Продолжительность жизни человека определяет печень. Об этом изданию Газета.ру заявил заведующий отделом лекарственного лечения НМИЦ онкологии им. Блохина, президент Междисциплинарного общества специалистов по опухолям печени Валерий Бредер.

Эксперт считает, что сердце в организме человека — менее важный орган. По сути, убежден Бредер, это просто насос, в то время как печень играет множество ролей.

Одна из важнейших ее функций — синтез белков и гормонов, другая — выведение из организма отравляющих веществ. Также печень синтезирует желчь и создает энергетический запас организма, добавил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что биологически активные добавки-жиросжигатели для похудения подходят далеко не всем и могут привести к поражению внутренних органов человека. Организм человека индивидуален и не всем может подойти тот или иной состав БАДа — тем более, что туда входит множество веществ и не все они могут быть безопасны.