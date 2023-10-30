«Жалкие потуги»: политолог оценил участие Зеленского в мальтийском форуме

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 32 0

Политолог Михайлов: Мальта показала, что Зеленский проигрывает по всем фронтам

Фото, видео: www.globallookpress.com / President Of Ukraine; Личный архив Евгения Михайлова; 5-tv.ru

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Тема:
Украинский кризис

Встреча показала, что Украина и ее лидер уже не в приоритете у Запада.

Встреча на Мальте 28–29 октября, посвященная так называемой «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского, стала очередным провалом главы киевского режима. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил политолог Евгений Михайлов.

Он отметил, что украинский лидер отчаянно пытается сделать хоть что-то, чтобы его страну помнили и видели на фоне пылающего Ближнего Востока.

«Он (Зеленский — Прим. ред.) дергается, понимает, что внимание к Украине падает, так как сейчас все внимание — к Израилю. Поэтому, я думаю, мальтийский форум был абсолютно бесперспективен, сплошная говорильня», — сказал Михайлов.

Зеленский, по словам политолога, проигрывает по всем направлениям, разочаровывая США и других западных союзников. Об этом свидетельствует резкое снижение поддержки киевского режима. В качестве примера Михайлов привел тот факт, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его коллега из Словакии Роберт Фицо заблокировали предназначавшийся Украине транш в 50 миллиардов евро от Евросоюза. Турция также разворачивается на Ближний Восток, давая понять, что считает украинский конфликт бесперспективным, добавил политолог.

«Мы видим, как меняется мировой порядок, как изменились приоритеты у западных партнеров. Они, конечно, не могут резко бросить поддержку Украины, потому что это будет позором для них. Но постепенно они будут склонять Зеленского к переговорному процессу», — уверен эксперт.

Самому украинскому президенту американцы готовят замену. Об этом явно говорит то, что они требуют проведения в стране выборов, пояснил Михайлов. По его прогнозу, переговоры с Россией будет вести уже новый глава Украины, если она сама сохранится как самостоятельное государство.

«Я думаю, что можно забыть обо всех потугах Зеленского. Он еще будет дальше посещать какие-то форумы, пытаться прорваться на какие-то крупные мероприятия, заявлять о проблемах Украины, но мы видим, как все меняется. В Европе украинские беженцы фактически стали заложниками. Местное население сильно ими раздражено. Поэтому очевидно для всех: Зеленский проигрывает на всех фронтах», — заключил политолог.

Ранее политолог Юрий Светов в беседе с 5-tv.ru раскрыл истинные мотивы участия Зеленского в форуме на Мальте.

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