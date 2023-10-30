«Жалкие потуги»: политолог оценил участие Зеленского в мальтийском форуме

Политолог Михайлов: Мальта показала, что Зеленский проигрывает по всем фронтам
Фото, видео: www.globallookpress.com / President Of Ukraine; Личный архив Евгения Михайлова; 5-tv.ru
Встреча показала, что Украина и ее лидер уже не в приоритете у Запада.
Встреча на Мальте 28–29 октября, посвященная так называемой «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского, стала очередным провалом главы киевского режима. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил политолог Евгений Михайлов.
Он отметил, что украинский лидер отчаянно пытается сделать хоть что-то, чтобы его страну помнили и видели на фоне пылающего Ближнего Востока.
«Он (Зеленский — Прим. ред.) дергается, понимает, что внимание к Украине падает, так как сейчас все внимание — к Израилю. Поэтому, я думаю, мальтийский форум был абсолютно бесперспективен, сплошная говорильня», — сказал Михайлов.
Зеленский, по словам политолога, проигрывает по всем направлениям, разочаровывая США и других западных союзников. Об этом свидетельствует резкое снижение поддержки киевского режима. В качестве примера Михайлов привел тот факт, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его коллега из Словакии Роберт Фицо заблокировали предназначавшийся Украине транш в 50 миллиардов евро от Евросоюза. Турция также разворачивается на Ближний Восток, давая понять, что считает украинский конфликт бесперспективным, добавил политолог.
«Мы видим, как меняется мировой порядок, как изменились приоритеты у западных партнеров. Они, конечно, не могут резко бросить поддержку Украины, потому что это будет позором для них. Но постепенно они будут склонять Зеленского к переговорному процессу», — уверен эксперт.
Самому украинскому президенту американцы готовят замену. Об этом явно говорит то, что они требуют проведения в стране выборов, пояснил Михайлов. По его прогнозу, переговоры с Россией будет вести уже новый глава Украины, если она сама сохранится как самостоятельное государство.
«Я думаю, что можно забыть обо всех потугах Зеленского. Он еще будет дальше посещать какие-то форумы, пытаться прорваться на какие-то крупные мероприятия, заявлять о проблемах Украины, но мы видим, как все меняется. В Европе украинские беженцы фактически стали заложниками. Местное население сильно ими раздражено. Поэтому очевидно для всех: Зеленский проигрывает на всех фронтах», — заключил политолог.
Ранее политолог Юрий Светов в беседе с 5-tv.ru раскрыл истинные мотивы участия Зеленского в форуме на Мальте.
- 30 окт
- «Будет сделано немедленно»: что заставит Зеленского отправиться в Россию
- 30 окт
- Не убедил: в США не согласны с утверждением Джо Байдена о помощи Украине
- 29 окт
- В Британии заявили о конфликте Зеленского с Залужным из-за провала ВСУ
- 27 окт
- «Тоже устают»: украинцы вышли на улицы Киева с плакатами и потребовали демобилизации
- 27 окт
- «О земле и мире»: Лукашенко призвал начать переговоры по Украине
- 27 окт
- «Разнесли в пух и прах»: как ВС России уничтожают ключевую технику ВСУ
- 27 окт
- Потеряли взвод: боевики ВСУ попали в западню под Артемовском
- 27 окт
- «Конфликт на истощение»: в Германии заявили о плачевной для ВСУ ситуации
- 27 окт
- Словения тайно поставила Украине несколько разведывательных БПЛА
- 27 окт
- «Все кончено»: Зеленскому указали на крах отношений с США
Читайте также
93%
-0.34 98.35
-0.39
Нашли ошибку?