«На политических фронтах»: Светов раскрыл истинные мотивы Зеленского на Мальте

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 297 0

Политолог Светов: Зеленский все еще интересен миру благодаря российским СМИ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukraine Presi; Личный архив Юрия Светов; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Президент Незалежной выдвинул требования для примирения с РФ, но не все страны восприняли их всерьез.

На конференции в Мальте Владимир Зеленский озвучил свои требования к России, призванные прекратить конфликт. Среди прочих вариантов президент Украины назвал сохрание «ядерной, энергетической и продовольственной безопасности», освобождение пленных и восстановление территориальной целостности его страны.

В свою очередь, политолог Юрий Светов в беседе с 5-tv.ru объяснил, почему соображения Зеленского о предполагаемом мире больше похожи на игру на публику и почему не все мировые лидеры восприняли их всерьез. По его словам, сейчас президент Незалежной делает все, чтобы в очередной раз оказаться в информационной повестке. Многочисленные манипуляции и уловки политика уже давно раскусили более опытные коллеги, не первый год сотрудничающие с лидером на мировой арене, в то время как российская пресса все еще продолжает подпитывать стремления Зеленского к славе.

«Российские СМИ и эксперты, которые это обсуждают, если бы просто это игнорировали, поступали бы разумнее. Журналисты это публикуют, а все говорят: „Россия боится этого совещания“. Пусть они говорят что угодно, с кем угодно. Мы регулярно слышим: то папа Римский готовится стать посредником, то Эрдоган хочет в касту посредников вступить. А они нас спросили? Теперь Венгрия готовы. Они — страна НАТО. Какой может быть посредник между нами и Украиной, если они рвутся в НАТО? Мы будем разговаривать либо с Украиной напрямую, либо с США», — объяснил он.

Говоря о мотивах стран-участниц конференции в Мальте, Светов подметил, что государства могут принять любое решение, касающееся судьбы формулы мира. На курс России она в любом случае не повлияет.

«Нам все равно, они могут принять какие угодно решения. Они могут записать свою резолюцию, могут требовать выплачивать репатриации. Что дальше с этой резолюцией делать, если ей место в мусорном ведре? Зеленский на политических фронтах отнюдь не проигрывает. У него есть „перемоги“, которыми он гордится. Единственное поражение, которое ему наносят, — это проигрыши на полях сражений. И вот, когда мы закончим специальную военную операцию победой, тогда можно говорить о переговорах, а все остальное — это пустые бредни», — резюмировал политолог.

Ранее 5-tv.ru писал, что заставит Зеленского отправиться в Россию.

Тема:
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