«Англосаксонская традиция»: Захарова о решении Блинкена нарядить сына в костюм Зеленского

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Евгения Романова
Евгения Романова 79 0

Захарова: Блинкен одел сына в Зеленского, чтобы подчеркнуть значение Хэллоуина

«Англосаксонская традиция»: Захарова о решении Блинкена нарядить сына в костюм Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / Bonnie Cash - Pool via CNP

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Представитель МИД России обратила внимание и на костюм Байдена.

Госсекретарь США Энтони Блинкен неспроста нарядил сына в костюм президента Незалежной Владимира Зеленского, а дочь — в платье, сшитое в цветах украинского флага. Традиции западного осеннего праздника прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, одев таким образом детей, американский политик хотел подчеркнуть значение Хэллоуина, когда духи умерших встречаются с живыми.

«Видимо, так в США хотели подчеркнуть значение этого дня, когда, по англосаксонской традиции, духи умерших встречаются с живыми», — написала она в Telegram-канале.

При этом Захарова обратила внимание, что сам президент США на вчерашней вечеринке был в костюме Джо Байдена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Блинкена в костюме Зеленского выпросил у Байдена конфеты. Советник главы украинского министерства внутренних дел Антон Геращенко был приятно удивлен, заявив, что это выглядит потрясающе.

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