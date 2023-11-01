«Танк-Франкенштейн»: в США в ужасе от самодельной техники ВСУ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 168 0

Forbes: из-за нехватки техники ВСУ собирают танки из деталей подбитых машин

«Танк-Франкенштейн»: в США в ужасе от самодельной техники ВСУ

Фото: Reuters / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

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Тема:
Украинский кризис Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Украинская армия отчаянно ищет замену уничтоженным российскими военными Leopard 2.

Появление в украинских войсках «самодельных» танков свидетельствует об отчаянной нужде в современной бронетехнике. Об этом пишет военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Журналист пришел в ужас при виде танка, который собрали механики 4-й танковой бригады ВСУ из остатков трех подбитых машин.

«Танковая бригада пошла на экстраординарные меры, чтобы собрать Т-72 из обломков не менее чем трех машин. Этот монструозный танк-Франкенштейн подчеркивает развивающуюся нехватку танков на Украине», — отмечает Экс.

Он уточнил, что собранный украинскими военными танк включает башню от Т-72Б1, корпус от Т-72Б3 и ведущее колесо от Т-62.

По данным Экса, Вооруженные силы России уничтожили почти пятую часть танков Leopard 2, поставленных Украине западными партнерами. Германия обязалась передать дополнительно 14 Leopard 2A4, но они должны поступить только в следующем году. Еще 15 танков Украине пообещала Дания.

Пока же ВСУ пытаются найти замену Leopard, указывает Экс. Один из вариантов — советские Т-72ЕА. По словам журналиста, союзники Киева выбрали «простейший» способ снабдить ВСУ танками: заплатить чешской фирме CSG Defense, чтобы та заменила двигатели, часть электроники и установила динамическую защиту на старых советских Т-72М 1980-х годов выпуска.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ за сутки потеряли два танка Leopard на запорожском направлении.

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