Результат вполне предсказуем: в Британии выбрали слово года

Эфирная новость 32 0

Словарь Collins назвал «искусственный интеллект» словом года

Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank May; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Оно чаще всего употреблялось не только в СМИ, но и обычными людьми.

В Великобритании выбрали главное слово года. Оно чаще всего употреблялось как в СМИ, так и в живой речи.

По версии словаря английского языка Collins — одного из крупнейших в стране — это аббревиатура AI, что переводится как «искусственный интеллект». На втором месте в рейтинге — nepo baby — так называют человека, который добился успеха в карьере только благодаря родителям.

В рейтинг важных вошло и слово «гридфляция» — искусственное повышение цен ради прибыли. А также слово «девлияние» — это когда в соцсетях пользователей призывают не покупать определенные товары.

Замыкает этот рейтинг слово «семаглутид». Это, как отмечается, препарат для подавления аппетита.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что многочисленные нововведения молодежи в русский язык традиционно вызывают отторжение у более взрослого населения, а лексикон детей зачастую становится непонятной для окружающих. Все эти «имба» и «имбовый», «скуф» и «сигма», «нормис» и «дед инсайд» вызывают шок.

+13° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
93.28
1.26 98.44
0.51
Неожиданный финансовый взлет: какие четыре знака станут магнитом для дене...

Последние новости

23:20
«Это же Сашка!» — российская фигуристка Трусова кинула коньки в своего тренера
23:02
Владимир Путин оценил экономическую ситуацию в России
22:44
Результат вполне предсказуем: в Британии выбрали слово года
22:26
Непреодолимая тяга: как есть шоколад без вреда для здоровья
22:08
Подземный город в несколько этажей: ЦАХАЛ и ХАМАС ведут бои в тоннелях под Газой
21:50
Одна из самых прекрасных женщин мира умерла в одиночестве: судьба Натальи Кустинской

Сейчас читают

"С пацанами проще": Матвиенко рассказал о конфликтах среди участниц "Фабрики"
Проклятье немецких Lеораrd: почему самые мощные танки Европы сгорают на фронте
Больше санкций: Чехию ожидает резкий рост цен на электроэнергию
Я на Родине: сенатор Вайнберг о танковом экипаже «Алеша», Пушилине, Машкове и патриотизме

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд