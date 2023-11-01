Непреодолимая тяга: как есть шоколад без вреда для здоровья

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 28 0

Врач Амеличкина: в день можно съедать не более 30 граммов горького шоколада

Непреодолимая тяга: как есть шоколад без вреда для здоровья

Фото: www.globallookpress.com / Soeren Stache

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Чем отличаются основные виды десерта?

Горький шоколад наиболее полезен для здоровья, так как в нем меньше сахара, а доля какао составляет в среднем 55-70%. Об этом изданию Газета.ру заявила врач-гастроэнтеролог Маргарита Амеличкина.

Более того, так как горький шоколад менее сладкий, он не так активно влияет на рост лишнего веса и повышение уровня сахара в крови. По мнению эксперта, продукт на сахарозаменителях может снизить число калорий в продукте, но у них есть свои побочные эффекты.

Злоупотреблять такими сладостями не стоит, ведь дело может закончиться болями в животе и диареей. Например, к таким не очень полезным последствиям приводит сорбит, которым часто заменяют сахар.

Белый же шоколад еще менее полезен, так как какао там сильно меньше. В целом, в день стоит есть не более 30 граммов горького шоколада и 15-20 граммов молочного, рекомендует эксперт.

Продукт в целом противопоказан детям до трех лет, больным сахарным диабетом и тем, у кого на него аллергия. Так как деликатес содержит кофеин, то гипертоникам его употребление в больших дозах не будет полезным, как и больным подагрой.

Ранее 5-tv.ru писал, как выбрать хороший шоколад.

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