Авиация РФ за сутки сбила два самолета Су-27 ВСУ под Донецком

Истребительная авиация Воздушно-космических сил России сбила два украинских самолета Су-27 в районах сел Куроедовка и Новоселовка ДНР. О достижениях ВС РФ за последние сутки в зоне спецоперации заявили в российском Минобороны.

Вместе с тем средства противоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили восемь реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган», а также управляемую авиационную бомбу JDAM.

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В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС России в зоне спецоперации уничтожили 37 самолетов ВСУ и шесть тактических ракет ATACMS. Об этих и других 1 ноября заявлял глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.