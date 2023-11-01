Пятый канал получил четыре награды престижной премии «МедиаБренд»

Проект «Алые паруса-2023» получил сразу три высоких оценки экспертного жюри, они признаны в нескольких номинациях — «Лучший промо-ролик развлекательной программы», проект получил почетное третье место, а также два первых места в номинациях «Лучший моушен-дизайн» и «Лучший дизайн проекта в digital среде».

Кроме того, в этом году впервые в истории легендарного выпускного для графического оформления его трансляции были использованы нейросети. Ведущий мотив оформления был выбран в соответствии с общероссийской тематикой — 2023 год был объявлен годом учителей и наставников. На глазах у зрителей маленький мальчик прошел все этапы взросления от школьника до мудрого профессора.

В основу оформления заставок и промо-роликов проекта «Алые паруса-2023» легла стилистическая манера картин русских художников-передвижников и маринистов конца XIX века, а также рисунки Хаяо Миядзаки.

«Создание любого продукта — ролика, постера, оформления канала — это командная работа профессионалов. Она начинается с генерации множества идей в единую концепцию. В этом году мы проанализировали тренды креативной индустрии и решили использовать для создания оформления праздника выпускников „Алые папуса-2023“ нейросети — самое популярное на сегодняшний день направление. Для нас это действительно новый метод. Процесс начался с зарисовок и скетчей, которые переписывались в промты. Результат не всегда соответствовал ожиданиям, а потому приходилось вносить уточняющие правки. В итоге в нашем архиве тысячи гигабайтов картинок и роликов», — рассказала заместитель генерального директора, директор Дирекции программ и маркетинга Пятого канала Марина Белова.

«Опыт использования нейросетей именно для эфира мы впервые опробовали на проекте „Алые паруса“. Это невероятно интересный опыт. Уникальность работы с нейросетями заключается в том, что каждый созданный образ никогда не повторяется. Если ты вносишь какую-то правку в программу, то получаешь совершенно новый результат. Ты создаешь вместе с искусственным интеллектом! Эти программы — новое направление в художественной графике, но иногда они не соблюдают пропорции персонажей или предметов. Поэтому без дизайнеров не обойтись! Все „баги“ нужно чистить вручную по кадрам. И еще очень важно правильно формировать техническое задание и настройки для системы», — поделилась заместитель директора Дирекции программ и маркетинга, руководитель службы маркетинга Ольга Оганезова.

Эксперты также высоко оценили проект «Гороскоп» — оригинальное оформление соответствующей рубрики на сайте Пятого канала. Работа получила первое место в номинации «Лучший дизайн проекта в digital среде».

В новой для премии номинации «Лучший постер проекта, кампании за исключением фильма или сериала» проект «Библиотека захватывающих историй на Пятом» получил третье место.

«Мне очень нравится, как с годами трансформируется МедиаБренд. Из профильного конкурса телевизионного маркетинга он давно превратился в важное событие для всей индустрии медиа-контента. В финалистах премии можно увидеть интересные работы из сферы телевидения, онлайн-платформ, необычные маркетинговые кейсы совместных коллабораций, и даже кинотеатральные трейлеры. Помимо всего этого МедиаБренд — это место, которое, как братство кольца, собирает под своими знаменами лучших из лучших. И я рад, что наша команда Пятого канала в этом строю», — сообщил начальник службы эфирного промо Пятого канала Кирилл Тепляков.

Премия «Медиабренд» учреждена в 2011 году и проводится один раз в год. Она присуждается лучшим компаниям за достижения в области маркетинга, продвижения и дизайна. При определении победителей учитывается профессионализм, талант, масштаб кампаний. Среди участников — федеральные каналы мультиплексов, региональные и тематические телеканалы, онлайн-кинотеатры, продакшн-компании и интернет-порталы.

Материал подготовлен пресс-службой Пятого канала