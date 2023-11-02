Чрезвычайная серьезность: Киев требует от Анкары объяснений

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 99 0

Киев потребовал от Анкары объяснений из-за участия Ялты в форуме в Турции

Чрезвычайная серьезность: Киев требует от Анкары объяснений

Фото: www.globallookpress.com / Arnulf Hettrich

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Представитель МИД Украины Олег Николенко сильно озабочен результатами визита представителей Ялты в Турцию.

МИД Украины потребовал от Турции официальных объяснений относительно участия делегации Ялты в заседании всемирной организации «Объединенные города и местные власти», которое состоялось в республике. Соответствующее заявление сделал официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко в социальных сетях.

Николаенко подчеркнул, что разъяснения требует определение статуса визита представителей ялтинской администрации. По данным представителя МИД, на мероприятии, в том числе, обсуждалась возможность соглашения о побратимских связях Ялты с одним из муниципальных районов Стамбула.

«Воспринимаем эту ситуацию с чрезвычайной серьезностью», — написал в своей публикации Олег Николаенко.

В 2014 году на Украине произошел государственный переворот. Позже администрации Крымского полуострова и города Севастополя вернулись в состав РФ по результатам проведенных референдумов, инициативу поддержали 96,7% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя. Киевский режим по сей день отказывается признавать результаты голосований. Москва со своей стороны не раз заявляла, что вопрос принадлежности региона закрыт раз и навсегда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Ялте продали на аукционе.

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Чрезвычайная серьезность: Киев требует от Анкары объяснений

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