Представитель МИД Украины Олег Николенко сильно озабочен результатами визита представителей Ялты в Турцию.

МИД Украины потребовал от Турции официальных объяснений относительно участия делегации Ялты в заседании всемирной организации «Объединенные города и местные власти», которое состоялось в республике. Соответствующее заявление сделал официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко в социальных сетях.

Николаенко подчеркнул, что разъяснения требует определение статуса визита представителей ялтинской администрации. По данным представителя МИД, на мероприятии, в том числе, обсуждалась возможность соглашения о побратимских связях Ялты с одним из муниципальных районов Стамбула.

«Воспринимаем эту ситуацию с чрезвычайной серьезностью», — написал в своей публикации Олег Николаенко.

В 2014 году на Украине произошел государственный переворот. Позже администрации Крымского полуострова и города Севастополя вернулись в состав РФ по результатам проведенных референдумов, инициативу поддержали 96,7% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя. Киевский режим по сей день отказывается признавать результаты голосований. Москва со своей стороны не раз заявляла, что вопрос принадлежности региона закрыт раз и навсегда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Ялте продали на аукционе.