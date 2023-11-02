На Пятом канале акция «День добрых дел» для Нурлана из Башкортостана

ПОЖЕРТВОВАТЬ

День добрых дел на Пятом канале! И сегодня наша помощь нужна маленькому Нурлану из Башкортостана. У мальчика опасное заболевание — врожденный порок сердца. После рождения он чудом выжил, но теперь ему необходима сложная операция.

Вот только стоит она очень дорого — не хватает 2 400 000 тысяч рублей. Помочь Нурлану можем мы с вами — отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 22-22 или отсканируйте QR-код, он будет на экране в течение всего сюжета.

Пульс, давление и обязательно уровень кислорода в крови. Маленький Нурлан ко всему этому уже привык. Он знает: если пропустить, то может быть совсем плохо. Все из-за сложного порока сердца. Три года назад, как только мальчик родился, его сразу отправили в реанимацию.

Шансы на то, что малыш выживет, были минимальными. Малыш пережил несколько операций. Восстанавливали кровоснабжение постепенно — чтобы сердце успело привыкнуть к изменившейся нагрузке. И вот результат: сейчас Нурлан развивается почти как все обычные дети.

И все же очень многое для него под запретом. Ему хочется ходить в детский сад, дружить, как все- бегать и прыгать, но пока любая физическая нагрузка приводит к тому, что возникает одышка, синеют губы. Еще хуже, когда случается приступ аритмии — сердце буквально несется вскачь: по двести ударов в минуту.

К счастью, мальчика можно полностью вылечить. Именно сейчас, когда он подрос, а значит, увеличилось и его сердце, нужно сделать последнюю операцию. Исправить дефект межжелудочковой перегородки, а неправильно расположенные сосуды вернуть на место.

Но эта единственная возможность стать здоровым — стоит дорого. Часть необходимой суммы семье из небольшого башкирского города Стерлитамака удалось собрать — помогали все друзья и соседи. Но нужно еще 2 400 000 рублей. А упускать время никак нельзя. Сердцу все труднее справляться с возрастающей нагрузкой.

Сделать его счастье — реальностью несложно. Если помочь — пусть понемногу, но вместе. И тогда еще одно благодарное детское сердце продолжит биться — на много-много счастливых лет.

Давайте вместе поможем Нурлану. Отправьте смс с суммой пожертвования — она может быть любой — на короткий номер 22-22! Большое вам спасибо!