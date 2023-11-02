Загадочное исчезновение: в «Иронии судьбы» нашли новый киноляп

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 28 0

В фильме «Ирония судьбы» нашли киноляп, связанный с исчезновением ручки шкафа

Загадочное исчезновение: в «Иронии судьбы» нашли новый киноляп

Фото: Кадр из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!», реж. Эльдар Рязанов, 1975 г.

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В легендарном фильме Эльдара Рязанова зрители заметили небольшую несостыковку.

Без преувеличения, один из самых любимых фильмов российского зрителя «Ирония судьбы, или С легким паром!» до сих пор заставляет внимательно всматриваться в каждую деталь, и порой особо внимательные поклонники разглядели новый киноляп. В этот раз он связан с мебелью, сообщает издание РБК.

Фильм давно разобран на цитаты, ушедшие в народ, однако даже спустя 40 лет продолжает удивлять. В первой части новогоднего шедевра, пока главные герои выясняют, кто настоящий хозяин квартиры, в кадре видно сервант, в верхней части которого четко заметны две блестящие ручки-пуговицы. Ближе к концу первой части, когда Надя и Женя вновь оказываются возле шкафа, одна из ручек куда-то исчезла.

КиноляпКиноляп. Фото: Кадр из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!», реж. Эльдар Рязанов, 1975 г.

Разумеется, небольшой киноляп не портит общее впечатление, которое остается от легендарной киноленты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в фильме «Служебный роман» найден неожиданный киноляп с маникюром Верочки.

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