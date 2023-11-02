«Я пытался»: выпускник «Фабрики звезд» Титов рассказал о своем одиночестве

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 49 0

Певец Юрий Титов ищет возлюбленную на сайтах знакомств

«Я пытался»: выпускник «Фабрики звезд» Титов рассказал о своем одиночестве

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Музыкант в свои 38 лет все еще ищет настоящую любовь. Но где?

Российский исполнитель Юрий Титов пытался найти возлюбленную на сайте знакомств. Об этом выпускник «Фабрики звезд» рассказал изданию dni.ru.

Юрий Титов, обретя популярность в начале 2000-х благодаря участию в музыкальном проекте, однако, не смог найти счастье в личной жизни. Некоторое время певец встречался с артисткой из Грузии Теоной Контридзе, которая, несмотря на то, что еще находилась в законном браке, родила Титову дочь. Правда, девочку исполнитель увидел только через 12 лет.

В свои 38 лет Юрий Титов продолжает искать возлюбленную, в том числе, и в интернете.

«Меня привлекают творческие девушки. Я пытался завести анкету на популярном сайте знакомств», — признается исполнитель.

Впрочем, пока сердце Титова остается свободным.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Вячеслав Макаров раскрыл секрет безболезненного расставания с девушками.

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