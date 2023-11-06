«Слом человека»: Воробьев предстанет в новом амплуа в фильме «Больше чем футбол»

К актеру прикрепился образ самовлюбленного мачо.

Алексей Воробьев сыграет футболиста с надломленной судьбой. О своей новой работе «Больше чем футбол» артист эксклюзивно рассказал корреспонденту 5-tv.ru на съемках клипа на песню «Дурочка-любовь».

По словам экс-участника «Евровидения», у него богатая и разнообразная по ролям фильмография. Тем не менее, к нему прикрепился образ самовлюбленного мачо, а его герой Сергей Звонарев из популярного сериала «Деффчонки» запомнился многим телезрительницам.

«Есть персонажи, которые очень полюбились людям, потому что они и мне нравятся. Это парни, которые никогда не сдаются, у них всегда все хорошо, даже когда все очень плохо. Они всегда на подъеме, и им присущ азарт. Даже когда совсем все плохо и он с камнем на дно идет, в этот момент все равно дружит с рыбками и пытается с ними завязать отношения, чтобы они ему помогли от этого избавиться», — делится Алексей Воробьев.

В своей же новой киноработе «Больше чем футбол» артист предстанет в противоположном амплуа. Учитывая, что Воробьев все детство был связан с футболом и даже хотел этому виду спорта посвятить свою жизнь, картина стала для него особо значимой.

«Это настоящая драма. Я бы сказал спортивная, но там целая история, в которой мой персонаж проживает очень сложную ситуацию. <…> Человек, который всю жизнь выходил на поле, добивался, побеждал, и вдруг он не знает, что ему делать в жизни. Он не знает, как справиться с ситуацией, когда его ребенок умирает, чем он может помочь, что он может сделать и ради чего все продолжать. <…> Мы видим абсолютный надлом, слом человека, очень сильного, и видим, как маленький ребенок, дитя, фактически вдохновляет его и дает ему силы идти дальше», — рассказывает экс-участник «Евровидения».

Ранее 5-tv.ru писал, что Алексей Воробьев назвал Кена надломленным персонажем.