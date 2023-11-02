«Ненавидел»: бывшая невеста Мэттью Перри обвинила его в причинении боли

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 34 0

Бывшая невеста Мэттью Перри Молли Гурвиц заявила, что актер причинял ей боль

«Ненавидел»: бывшая невеста Мэттью Перри обвинила его в причинении боли

Фото: Reuters / Phil McCarten

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Умер Мэттью Перри — Чендлер из сериала «Друзья»

Экс-возлюбленная рассказала про тяжелые отношения с актером. Что ей ответили его близкие?

На фоне смерти актера Мэттью Перри его бывшая невестка, литературный агент Молли Гурвиц выступила с громким заявлением. В своем личном блоге она рассказала о том, что звезда сериала «Друзья» причинял ей боль.

«Я любила его безумно, сильнее, чем могла себе представить. Но он был сложным. Он причинял боль, какой я никогда не знала. Никто в моей взрослой жизни не оказал на меня более глубокого влияния, чем Мэттью Перри», — написала литературный агент.

Бывшая знаменитости добавила, что почувствовала облегчение после того, как актера ушел в мир иной.

Такое заявление шокировала близких умершей звезды. Актриса и подруга Перри Роум Шаданалу назвала его бывшую мошенницей.

«Позорно, когда мошенники говорят о мертвых. Перри ненавидел эту женщину, которая пыталась подать на него в суд. Позор ей», — написала подруга звезды «Друзей».

В 2018 году Перри и Гурвиц познакомились, а вскоре начали встречаться и 2020 решили пожениться. Но уже в 2021 пара рассталась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности романа Гвинет Пелтроу с Мэттью Перри.

Тема:
Умер Мэттью Перри — Чендлер из сериала «Друзья»
2 нояб
Поцелуй в поле: подробности романа Гвинет Пелтроу с Мэттью Перри
2 нояб
За сутки до смерти Мэттью Перри засняли на свидании с таинственной незнакомкой
1 нояб
Теперь все понятно? Появился первый результат теста Мэттью Перри на наркотики
1 нояб
Мемуары Мэттью Перри годовалой давности сбросили с пьедестала книгу Бритни Спирс
1 нояб
Суицид или неосторожность с таблетками? Новые подробности о смерти Мэттью Перри
31 окт
Мистическое совпадение: кто из звезд предсказал свою смерть
31 окт
Роковая триада: могла ли любовь к необычному спорту убить Мэттью Перри
31 окт
Неужели суицид? Вскрылись новые подробности смерти Мэттью Перри
31 окт
Собаку умершего Мэттью Перри приютит его коллега по «Друзьям» Лиза Кудроу
30 окт
Смерть Мэтью Перри будут расследовать несколько месяцев
+7° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
93.28
1.26 98.44
0.51
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:59
Киев совершил провокацию с целью создания угрозы для Запорожской АЭС
15:53
Развитие отношений? Чего ожидать от визита Макрона в Узбекистан
15:50
В России учредят Национальный центр исторической памяти при президенте
15:42
«Пою в его честь»: внебрачная дочь Осина вспомнила самые светлые моменты с ним
15:30
Умер худрук Санкт-Петербургской филармонии Юрий Темирканов
15:30
В Москве открылась уличная выставка об истории нацизма в Швеции

Сейчас читают

Молодой ведущий: Макаров из «Маски» может заменить 81-летнего Маслякова в «КВН»
Миллер об уходе иностранных партнеров: «А вы знаете, ничего не произошло!»
Шик, блеск: АвтоВАЗ впервые выпустил авто с салоном из натуральной кожи - узнали цены
Я на Родине: сенатор Вайнберг о танковом экипаже «Алеша», Пушилине, Машкове и патриотизме

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд