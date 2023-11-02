«Ненавидел»: бывшая невеста Мэттью Перри обвинила его в причинении боли
Бывшая невеста Мэттью Перри Молли Гурвиц заявила, что актер причинял ей боль
Фото: Reuters / Phil McCarten
Экс-возлюбленная рассказала про тяжелые отношения с актером. Что ей ответили его близкие?
На фоне смерти актера Мэттью Перри его бывшая невестка, литературный агент Молли Гурвиц выступила с громким заявлением. В своем личном блоге она рассказала о том, что звезда сериала «Друзья» причинял ей боль.
«Я любила его безумно, сильнее, чем могла себе представить. Но он был сложным. Он причинял боль, какой я никогда не знала. Никто в моей взрослой жизни не оказал на меня более глубокого влияния, чем Мэттью Перри», — написала литературный агент.
Бывшая знаменитости добавила, что почувствовала облегчение после того, как актера ушел в мир иной.
Такое заявление шокировала близких умершей звезды. Актриса и подруга Перри Роум Шаданалу назвала его бывшую мошенницей.
«Позорно, когда мошенники говорят о мертвых. Перри ненавидел эту женщину, которая пыталась подать на него в суд. Позор ей», — написала подруга звезды «Друзей».
В 2018 году Перри и Гурвиц познакомились, а вскоре начали встречаться и 2020 решили пожениться. Но уже в 2021 пара рассталась.
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