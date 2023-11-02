«Работал в России»: в Киеве обиделись на журналиста Time за статью о Зеленском

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 237 0

В СНБО Украины обиделись на статью о Зеленском журналиста Time Шустера

«Работал в России»: в Киеве обиделись на журналиста Time за статью о Зеленском

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel

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Саймона Шустера в 2022 году на Украине наградили орденом «За заслуги» III степени. Что же произошло сейчас?

В центре противодействия дезинформации при СНБО Украины резко ответили на опубликованную журналистом Time статью о президенте Владимире Зеленском.

Саймон Шустер, который еще год назад восхвалял «мужество» и «мальчишескую улыбку» украинского лидера, в своем новом материале катком проехался по советникам Зеленского. По словам автора, от них он неоднократно получал секретную информацию, а также слышал критику в адрес главы Незалежной. В своей статье он указал на коррупцию и другие проблемы страны.

В СНБО посчитали, что Зеленский набрался «антиукраинских нарративов». Центр противодействия дезинформации при совете призвал читателей не забывать, кот такой Шустер.

«Саймон Шустер более 15 лет работал в России и на Украине. Так, он отзывался о Майдане как о насилии, обвинял „Азов“* в нацизме и заявлял, что Украина приближается к гражданской войне», — цитирует ведомство Telegram-канал издания «Страна».

Шустер прослыл антироссийским пропагандистом. Про него говорили, что он «опекает» Зеленского последние четыре года. В числе работ Саймона — несколько больших интервью с президентом Украины и книга о нем. В августе прошлого года журналист был удостоен ордена «За заслуги» III степени. Наградил его Владимир Зеленский.

Ранее 5-tv.ru писал, кто заменит обезумевшего Зеленского на посту президента Украины.

* — запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.

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