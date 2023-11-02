Иран предложил ШОС заключить пакт о ненападении

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 12 0

В Шанхайскую организацию сотрудничества входят Россия, Индия, Китай, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Узбекистан и Таджикистан.

Иран предложил ШОС заключить пакт о ненападении

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

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Советник верховного лидера Ирана генерал-майор Рахим Сафави предложил государствам, которые входят в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) заключить пакт о ненападении. Эту информацию опубликовало местное агентство Mehr.

В первую очередь, как заметил советник, необходимо между странами-союзницами достичь уровня уверенности в общей безопасности и мире.

«Образцом для этого действия может быть заключение договора о ненападении между членами ШОС», — сообщил Сафави во время посещения Китая с официальным визитом.

В Шанхайскую организацию сотрудничества входят Россия, Индия, Китай, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Узбекистан и Таджикистан.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что более 50 тысяч американских солдат находятся на Ближнем Востоке.

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