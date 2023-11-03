Актер Роберт Паттинсон впервые станет отцом

Британский актер Роберт Паттинсон скоро впервые станет отцом. Его избранница Сьюки Уотерхаус была замечена с уже большим животом. Звезды нечасто появляются на красных дорожках и не любят откровенничать о личной жизни, так что фанатам остается довольствоваться только снимками папарацци. Судя по фото, опубликованным изданием DailyMail, Уотерхаус находится примерно на пятом месяце беременности.

После съемок в саге «Сумерки» Паттинсон встречался с коллегой по проекту Кристен Стюарт. Расставание было скандальным, его связывали с изменой девушки. Следующей дамой сердца актера стала певица FKA Twigs (Настоящее имя Талия Дебретт Барнетт. — Прим. ред.), прозвучало даже предложение руки и сердца, но свадьба так и не состоялась. Уотерхаус и Паттинсон вместе уже пять лет.

В одном из интервью Сьюки рассказывала, что переезд в дом возлюбленного обернулся для нее большим стрессом. Перевезти огромный гардероб самостоятельно девушка не решилась, для этого она наняла команду профессионалов. Бойфренд, по словам будущей мамы, с пониманием относится к ее несобранности и вытекающему из нее вечному беспорядку. Как отметила артистка, Паттинсон даже считает это очаровательным.

Три года назад прошел слух, что пара готовится к свадьбе — на безымянном пальце Уотерхаус якобы заметили обручальное кольцо. Информация не подтвердилась, хотя в окружении знаменитостей не беспокоятся о судьбе этих отношений. Знакомые говорят, что Сьюки и Роберт не торопятся жениться, но помолвку уже обсуждают.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о грядущем пополнении в паре российских звезд. Актер Владимир Селиванов и его беременная избранница Александра Калмыкова попали в объектив журналистов.