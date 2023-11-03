«Не нужно удивляться»: на Украине снова заявили о поголовной мобилизации

Украинский чиновник призвал не удивляться этому, ведь у граждан есть определенный долг.

План украинских властей мобилизовать всех мужчин является аксиомой. Такое заявление сделал секретарь Совета нацбезопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью изданию «Лига.нет», опубликованном на YouTube-канале.

«И не нужно этому удивляться. Мы находимся в довольно сложном мире, когда должны защищать свою страну, имея безумного соседа», — добавил он.

Данилов подтвердил, что Киев собирается провести поголовную мобилизацию пригодных к службе украинцев. Причем сегодня, продолжил глава СНБО, возраст не имеет значения в войсках, да и к тому же не каждый мобилизованный гражданин окажется в штурмовиках или будет нести службу на переднем крае линии соприкосновения.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

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США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что гражданам Украины пообещали демобилизацию.