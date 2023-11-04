Коллеги по сериалу «Друзья» похоронили в Лос-Анджелесе Мэттью Перри

Американского актера нашли мертвым в собственном доме в конце октября.

В Лос-Анджелесе состоялись похороны звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри, который скоропостижно умер в возрасте 54 лет в конце октября. Об этом сообщает журнал People со ссылкой на источник.

Церемония прошла в пятницу, 3 ноября, в мемориальном парке Форест-Лоун в Лос-Анджелесе. Это место находится неподалеку от студии Warner Bros. На похоронах в том числе присутствовали коллеги Перри по сериалу «Друзья» Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер.

28 октября звезду сериала «Друзья» Мэттью Перри нашли мертвым в собственном доме в Лос-Анджелесе. Известно, что актер много лет боролся с наркоманией и алкоголизмом, при этом ни наркотиков, ни спиртного возле его тела не обнаружили. Также известно, что Перри тяжело болел панкреатитом. Точная причина смерти пока неизвестна, а ее установление может занять несколько месяцев.

Ранее 5-tv.ru писал, что вскрылись новые подробности смерти Мэттью Перри.