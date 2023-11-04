Коллеги по сериалу «Друзья» похоронили в Лос-Анджелесе Мэттью Перри

|
Евгения Романова
Евгения Романова 62 0

People: в Лос-Анджелесе состоялись похороны Мэттью Перри

Коллеги по сериалу «Друзья» похоронили в Лос-Анджелесе Мэттью Перри

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

Читайте нас в: Дзен Новости

Американского актера нашли мертвым в собственном доме в конце октября.

В Лос-Анджелесе состоялись похороны звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри, который скоропостижно умер в возрасте 54 лет в конце октября. Об этом сообщает журнал People со ссылкой на источник.

Церемония прошла в пятницу, 3 ноября, в мемориальном парке Форест-Лоун в Лос-Анджелесе. Это место находится неподалеку от студии Warner Bros. На похоронах в том числе присутствовали коллеги Перри по сериалу «Друзья» Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер.

28 октября звезду сериала «Друзья» Мэттью Перри нашли мертвым в собственном доме в Лос-Анджелесе. Известно, что актер много лет боролся с наркоманией и алкоголизмом, при этом ни наркотиков, ни спиртного возле его тела не обнаружили. Также известно, что Перри тяжело болел панкреатитом. Точная причина смерти пока неизвестна, а ее установление может занять несколько месяцев.

Ранее 5-tv.ru писал, что вскрылись новые подробности смерти Мэттью Перри.

+1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
93.04
-0.13 99.01
0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:15
Тульский завод передаст российским бойцам на передовую крупную партию оружия
11:50
Сбежали от смерти: какую страшную тайну хранит дача Сталина в Мытищах
11:35
Коллеги по сериалу «Друзья» похоронили в Лос-Анджелесе Мэттью Перри
11:17
«Национальная святыня»: в Москве представили оригинал Казанской иконы Богородицы
11:11
Приехала неспроста: машину Пугачевой выследили в Твери
10:44
Полное мимими: детеныш панды из Московского зоопарка освоил новый навык

Сейчас читают

"Я снова молодая мама!" - Бледанс удивила поклонников откровенным признанием
«История базы»: стилист назвала главные тренды ноября 2023
Самое громкое событие осени: кто из звезд приехал на фестиваль в Дубай
Я на Родине: сенатор Вайнберг о танковом экипаже «Алеша», Пушилине, Машкове и патриотизме

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд