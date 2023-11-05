Немоляева рассказала о сложном характере Дорониной: «Будто не замечала тебя»

Коллега по цеху вызывала у артистки самые различные чувства. Даже ревновала к ней мужа. Были причины?

Актриса Светлана Немоляева рассказала о своей реакции на любовные сцены ее мужа Александра Лазарева с Татьяной Дорониной в фильме «Еще раз про любовь».

Артистка призналась, что ей было неприятно смотреть на объятия и поцелуи супруга с другой женщиной, даже в кино.

«Это было другое чувство, чисто личное, понятное, по-моему, любой женщине. <…> Конечно, я ревновала. Долгое время у меня было сложное отношение к картине. Мне было не очень приятно смотреть на все это», — вспомнила Немоляева в беседе с изданием aif.ru.

Она добавила, что со временем изменила отношение к фильму, начала воспринимать его отстраненно и рассматривала лишь с точки зрения искусства. По словам актрисы, в картине просто великолепная актерская игра.

Она также рассказала, каково играть на одной сцене с «разлучницей» Дорониной.

«Она была по себе сама на сцене. С Дорониной мы участвовали во многих спектаклях. <…> Мы с ней работали вместе достаточно много. И это было сложно. Она будто не замечала тебя немножечко, что ли», — призналась Немоляева.

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