«Мрачные времена»: всплеск инцидентов на почве антисемитизма наблюдается в Европе

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 31 0

ЕК: в Европе наблюдается всплеск инцидентов, связанных с антисемитизмом

«Мрачные времена»: всплеск инцидентов на почве антисемитизма наблюдается в Европе

Фото: www.globallookpress.com / Estelle Ruiz

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Протесты накрыли европейские города на фоне палестино-израильского конфликта.

Резкий всплеск инцидентов, связанных с антисемитизмом, наблюдается в странах Европы. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

«Всплеск антисемитских инцидентов в Европе в последние несколько дней достиг экстраординарного уровня, напоминая о мрачных временах в истории. Сегодня европейские евреи вновь живут в страхе», — говорится в заявлении.

В ЕК заявили, что осуждают подобные инциденты. Протесты накрыли Европу на фоне палестино-израильского конфликта. Так, например, в Германии недавно забросали синагогу бутылками с зажигательной смесью. В Испании еврейские магазины и синагоги также подверглись нападениям. Что происходит в разных городах Европы — смотрите в нашем материале.

Сейчас Израиль наносит масштабные удары по сектору Газа. Противостояние длится уже почти месяц. Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
6 нояб
Израиль сбил ракету Йемена вне атмосферы Земли: начало первой войны в космосе?
5 нояб
«Наш совет»: Иран пригрозил атаковать США, если Белый дом не остановит войну в Газе
5 нояб
Израильский министр предложил нанести ядерный удар по Газе: что ответил Хамас
5 нояб
Израиль наносит масштабные удары по сектору Газа: что происходит в анклаве
4 нояб
«Мы его вычеркнули»: Эрдоган отказался считать Нетаньяху своим собеседником
4 нояб
Указали на ошибки: как РФ и Китай получили мировую поддержку в вопросе Газы
4 нояб
Блинкен боится проводить переговоры со странами Ближнего Востока
4 нояб
Politico: США потребовали объяснений с Израиля за удар по лагерю беженцев
4 нояб
Призывали эвакуироваться: ЦАХАЛ атаковали машину скорой помощи боевиков ХАМАС
4 нояб
Израиль разбомбил школу, где находился приют для беженцев в секторе Газа
+10° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
93.04
-0.13 99.01
0.01
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 6 по 12 ноября

Последние новости

0:45
Внимание на зонт! В фильме «Служебный роман» нашли киноляп
0:28
Израиль сбил ракету Йемена вне атмосферы Земли: начало первой войны в космосе?
0:09
Режиссер Александр Сапрунов погиб в зоне спецоперации
23:53
«Мрачные времена»: всплеск инцидентов на почве антисемитизма наблюдается в Европе
23:31
Зеленский заявил о намерении изменить стратегию в отношении России
23:17
Народная артистка РСФСР Людмила Максакова получила травму во время спектакля

Сейчас читают

Жители России наблюдают кроваво-красное небо: что это за явление
В ресторане в центре Москвы произошла стрельба
Свидание влюбленных под Петербургом обернулось трагедией: что произошло
Я на Родине: сенатор Вайнберг о танковом экипаже «Алеша», Пушилине, Машкове и патриотизме

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд