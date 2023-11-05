«Мрачные времена»: всплеск инцидентов на почве антисемитизма наблюдается в Европе

Протесты накрыли европейские города на фоне палестино-израильского конфликта.

Резкий всплеск инцидентов, связанных с антисемитизмом, наблюдается в странах Европы. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

«Всплеск антисемитских инцидентов в Европе в последние несколько дней достиг экстраординарного уровня, напоминая о мрачных временах в истории. Сегодня европейские евреи вновь живут в страхе», — говорится в заявлении.

В ЕК заявили, что осуждают подобные инциденты. Протесты накрыли Европу на фоне палестино-израильского конфликта. Так, например, в Германии недавно забросали синагогу бутылками с зажигательной смесью. В Испании еврейские магазины и синагоги также подверглись нападениям. Что происходит в разных городах Европы — смотрите в нашем материале.

Сейчас Израиль наносит масштабные удары по сектору Газа. Противостояние длится уже почти месяц. Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».