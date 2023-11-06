«Очищаю мысли»: почему Валерия Ланская и Эдгар Голосной внезапно отменили свадьбу

Из-за чего между возлюбленными так резко остыли чувства?

Актриса Валерия Ланская и хореограф Эдгар Голосной еще недавно должны были сыграть свадьбу. Но внезапно расстались, чем удивили и расстроили поклонников. Почему союз распался, артистка рассказала в интервью порталу «Леди Mail.ru».

В прессе то и дело появляются сообщения, что яблоком раздора стали финансы. Девушка хотела видеть рядом с собой мужчину, который сможет обеспечить для нее привычный уровень жизни. Судя по всему, у хореографа это не получилось.

«Конечно, я не буду искать человека по кошельку, но это нормально — хотеть видеть рядом с собой мужчину, который подарит тебе ощущение уверенности и надежности. Чтобы у него была стабильная работа, в которой он востребован, и я рядом с ним могла бы немного расслабиться», — рассказала актриса.

Времени горевать у актрисы особо нет. Ланская признается, что с головой погрузилась в работу. Также на ее плечах немало домашних хлопот.

«Сейчас я провожу работу над собой, очищаю мысли — надеюсь, при выстраивании новых отношений мне это поможет», — добавила актриса.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ланская и Голосной планировали расписаться в августе этого года. Однако незадолго до свадьбы приняли решение о расставании.