Умер легенда чехословацкого кино Алоис Фишарек

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 67 0

Знаменитый киномонтажер скончался на 81-м году жизни.

Умер легенда чехословацкого кино Алоис Фишарек

Фото: фото из открытых источников

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Скончался киномонтажер и педагог Алоис Фишарек, который считался настоящей легендой чехословацкого и чешского кино. Об этом сообщает агентство CTK со ссылкой на слова его дочери Анежки Фишарковой.

Алоису Фишареку было 80 лет. Он был известен благодаря своим работам в десятках фильмах, в том числе оскароносной ленте Яна Сверака «Коля». Также среди работ Фишарека — «Лучшие годы псу под хвост», «Стеклотара», «Общая школа» и многие другие.

Алоис Фишарек родился в 1943 году в Опочно. Окончил монтажный факультет Академии исполнительских искусств в Праге. Работал в студиях «Чехословацкое армейское кино» и «Короткометражный фильм». Обладатель шести наград «Чешский лев».

О причинах смерти не сообщается.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер известный искусствовед, автор более 600 научных и критических публикаций Аркадий Ипполитов.

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