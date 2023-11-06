Умер легенда чехословацкого кино Алоис Фишарек

Скончался киномонтажер и педагог Алоис Фишарек, который считался настоящей легендой чехословацкого и чешского кино. Об этом сообщает агентство CTK со ссылкой на слова его дочери Анежки Фишарковой.

Алоису Фишареку было 80 лет. Он был известен благодаря своим работам в десятках фильмах, в том числе оскароносной ленте Яна Сверака «Коля». Также среди работ Фишарека — «Лучшие годы псу под хвост», «Стеклотара», «Общая школа» и многие другие.

Алоис Фишарек родился в 1943 году в Опочно. Окончил монтажный факультет Академии исполнительских искусств в Праге. Работал в студиях «Чехословацкое армейское кино» и «Короткометражный фильм». Обладатель шести наград «Чешский лев».

О причинах смерти не сообщается.

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