Мама блогера Вали Карнавал перенесла инсульт: «Парализовало все тело»

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 70 0

Мама блогера Вали Карнавал перенесла инсульт

Мама блогера Вали Карнавал перенесла инсульт: «Парализовало все тело»

Фото: Instagram* / karna.val

Читайте нас в: Дзен Новости

По словам исполнительницы, она пережила самый страшный день в ее жизни.

Видеоблогер, тиктокер и певица Валя Карнавал (Настоящее имя Валентина Карнаухова. — Прим. ред.) поделилась бедой в семье — ее мама перенесла инсульт. О дне, который звезда назвала самым страшным в ее жизни, она рассказала в своем Telegram-канале. Приступ случился во время совместного отдыха на воде. По словам Карнавал, непоздним вечером компания уплыла в море для катания на вейксерфах. Ее мама веселилась, снимала дочь и ее друзей на видео. Внезапно ей стало плохо.

«Мы быстро отправились к берегу, но в пути у мамы парализовало все тело, инструктора на руках вынесли ее из лодки и положили на берег, пальцы рук и ног приняли неестественный вид и полностью пропала речь. Мама теряла сознание, я видела только затуманенные глаза», — вспоминала блогер.

Карнавал рассказала, что на берегу компания от шока не знала, что делать дальше. На ее крики о помощи и просьбы вызвать скорую помощь некоторое время никто не реагировал. Бригада добиралась до места 40 минут, все это время близкие растирали тело женщины, стоя.

«Эти 40 минут показались мне целой вечностью, мне никогда в жизни не было так страшно, я никогда не чувствовала себя настолько беспомощной», — делится селебрити.

Дорога до госпиталя заняла час, потом, по словам Карнавал, еще два часа врачи не допускали ее до матери, которая находилась в отделении реанимации. О состоянии пациентки не было известно ничего. Медики спасли жизнь женщины, она все еще в больнице под наблюдением. Впереди еще много переживаний, поклонники поддерживают артистку, а она желает им здоровья. И просит внимательнее относиться к дорогим и близким людям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сейчас живет перенесший инсульт певец Вячеслав Добрынин.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+8° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
93.04
-0.13 99.01
0.01
Илья Муромец или Юлий: кто вы из мультфильма «Три богатыря» по гороскопу

Последние новости

23:59
Помощник главкома ВСУ Частяков погиб от взрыва гранаты у себя дома в свой день рождения
23:44
Жить, несмотря на болезни, суицид мужа и пожар: судьба Марины Хлебниковой
23:29
Умерла актриса Зинаида Петренко
23:15
«Нет души»: Лев Лещенко раскритиковал использование нейросети для создания музыки
22:59
Мама блогера Вали Карнавал перенесла инсульт: «Парализовало все тело»
22:52
Костомаров пообещал снова встать на коньки и выйти на лед

Сейчас читают

Великая трагедия Газы и выборы президентов: самые важные события дня
Расплата за измену? Мать четверых детей нашли в затонувшей в Неве машине
Эпидемия незаконченных дел: что с этим делать
Я на Родине: сенатор Вайнберг о танковом экипаже «Алеша», Пушилине, Машкове и патриотизме

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд