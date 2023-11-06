Мама блогера Вали Карнавал перенесла инсульт: «Парализовало все тело»

По словам исполнительницы, она пережила самый страшный день в ее жизни.

Видеоблогер, тиктокер и певица Валя Карнавал (Настоящее имя Валентина Карнаухова. — Прим. ред.) поделилась бедой в семье — ее мама перенесла инсульт. О дне, который звезда назвала самым страшным в ее жизни, она рассказала в своем Telegram-канале. Приступ случился во время совместного отдыха на воде. По словам Карнавал, непоздним вечером компания уплыла в море для катания на вейксерфах. Ее мама веселилась, снимала дочь и ее друзей на видео. Внезапно ей стало плохо.

«Мы быстро отправились к берегу, но в пути у мамы парализовало все тело, инструктора на руках вынесли ее из лодки и положили на берег, пальцы рук и ног приняли неестественный вид и полностью пропала речь. Мама теряла сознание, я видела только затуманенные глаза», — вспоминала блогер.

Карнавал рассказала, что на берегу компания от шока не знала, что делать дальше. На ее крики о помощи и просьбы вызвать скорую помощь некоторое время никто не реагировал. Бригада добиралась до места 40 минут, все это время близкие растирали тело женщины, стоя.

«Эти 40 минут показались мне целой вечностью, мне никогда в жизни не было так страшно, я никогда не чувствовала себя настолько беспомощной», — делится селебрити.

Дорога до госпиталя заняла час, потом, по словам Карнавал, еще два часа врачи не допускали ее до матери, которая находилась в отделении реанимации. О состоянии пациентки не было известно ничего. Медики спасли жизнь женщины, она все еще в больнице под наблюдением. Впереди еще много переживаний, поклонники поддерживают артистку, а она желает им здоровья. И просит внимательнее относиться к дорогим и близким людям.

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