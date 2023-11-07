«Документ ушел в историю»: Россия окончательно вышла из ДОВСЕ

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 7 0

МИД РФ сообщил о завершении процедуры выхода России из ДОВСЕ

«Документ ушел в историю»: Россия окончательно вышла из ДОВСЕ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

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Москва приостановила участие в соглашении еще в 2007-м и оставалась участником формально.

Процедура выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) официально завершена в полночь на 7 ноября. Как сообщили в МИД РФ, документ «окончательно ушел в историю» для Москвы.

«Россия окончательно прощается с ДОВСЕ без сожаления и с полной уверенностью в своей правоте», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИДе добавили, что силу утратили еще два соглашения, связанных с ДОВСЕ. Это Будапештское соглашение о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств–участников Варшавского Договора, а также Фланговый документ.

Россия приостановила участие в ДОВСЕ еще в 2007-м и оставалась участником формально. А теперь окончательно вышла из договора.

«С учетом прямой ответственности стран НАТО за разжигание конфликта на Украине, а также приема в альянс Финляндии и продолжающегося рассмотрения аналогичной заявки Швеции, даже формальное сохранение ДОВСЕ стало неприемлемым с точки зрения коренных интересов безопасности России», — заключили в МИД.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему Россия вышла из ДОВСЕ.

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