Уже не до Украины: главы МИД G7 собрались в Японии для обсуждения Ближнего Востока

На фоне обострения палестино-израильского конфликта Киев уходит из западного информационного поля.

Украина уходит из западного информационного поля. Перед министерской встречей стран группы G7 в Японии журналисты не задали ни одного вопроса про украинский конфликт.

Все их внимание было приковано к ситуации на Ближнем Востоке. Сегодня в Токио началась двухдневная встреча министров иностранных дел стран группы G7. По словам главы МИД Японии, обострение между Палестиной и Израилем станет одной из главных тем для обсуждения на саммите.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что было запущено более трех тысяч ракет. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».