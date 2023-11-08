«Боялась, что моя дочь погибла»: как палестинцы пытаются спастись от бомбежек Израиля

Сегодня исполнился ровно месяц с тех пор, как обострился конфликт Израиля и Палестины. По самым приблизительным подсчетам, он уже обошелся Иерусалиму в 160 миллиардов долларов. И понятно, что это не окончательная цифра.

Примерно столько же НАТО и страны Запада выделили Украине за последние полтора года. И здесь нужно понимать, что почти 100 миллиардов ушли на работу авиации и бомбы для нее. Неудивительно, что панорамы сектора Газа теперь больше похожи на лунные пейзажи. Вопрос о жертвах — отдельный трагический рекорд. К нему мы вернемся чуть позже. К чему привели израильские авиаудары — покажет наш корреспондент в Газе Мохамед Бельбесси.

«Израильская авиация наносит постоянные удары сразу по нескольким районам в секторе Газа. Бомбят неизбирательно, сносят целые жилые кварталы. Каждый день сотни погибших и раненых. Только в этом доме, на руинах которого я стою, в результате последнего обстрела погибли более 50 жильцов», — говорит журналист.

Вот последствия серии новых израильских ударов. После каждой такой бомбардировки разбирать завалы бегут жители — все, кто сам не пострадал от осколков и кого не завалило бетонными блоками. Благодаря этим добровольцам удается спасти сотни жизней. Техника не успевает разгребать завалы, поэтому людям часами приходится разбирать обломки вручную.

Критическая ситуация в системе здравоохранения. Многим пациентам в Газе даже такие сложные хирургические операции, как ампутация ног, проводятся без анестезии. Раненых уже больше 25-ти тысяч, почти половина из них — дети. В больницах рядом с ними живут матери. У каждой — своя история спасения ребенка, но общее горе — удастся ли залечить раны до конца — не знают врачи. Не знает никто.

«Мы всей семьей переехали на юг сектора Газа, как от нас требовали израильтяне. Но даже там попали под обстрел. Дом рухнул, я боялась, что моя дочь погибла. Но мне что-то подсказало — она жива. Мы нашли ее под обломками. Ей сейчас четыре года, а она уже пережила больше, чем многие взрослые за всю свою жизнь», — говорит жительницы Газы Кензи Аль-Мадхун.

Командование ЦАХАЛ грозит уничтожить крупнейшую больницу сектора Газа «Аль-Шифа», якобы там прячутся боевики ХАМАС. Но там только женщины и сотни раненых детей.

По так называемому гуманитарному коридору с севера на юг сектора Газа перебрались уже более полутора миллионов палестинцев. Израиль фактически вытесняет население региона за его пределы, в Египет.