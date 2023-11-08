«Не стоит и мечтать»: Польша поставила Украине жесткий ультиматум по членству ЕС

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Евгения Романова
Евгения Романова 85 0

МИД Польши: Киеву не светит ЕС без эксгумации останков жертв Волынской резни

«Не стоит и мечтать»: Польша поставила Украине жесткий ультиматум по членству ЕС

Фото: www.globallookpress.com / Christoph Reichwein

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В Варшаве призвали разрешить разногласия с Киевом.

Украина может даже не мечтать о вступлении в Евросоюз до решения вопроса об эксгумации останков жертв Волынской резни. Такое заявление сделал замглавы МИД Польши Павел Яблонский.

«Без решения этого вопроса Киеву не стоит и мечтать о присоединении к ЕС», — сказал он в эфире радио ZET.

Яблонский добавил, что Варшаве следует разрешить все серьезные разногласия, которые у нее есть с Киевом.

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В ноябре Еврокомиссия должна обнародовать доклад по расширению Евросоюза, который создается каждый год. Ожидается, что орган будет рекомендовать приступить к переговорам о членстве Украины в ЕС.

Примечательно, что не все так скоро ждут Украину в Евросоюзе. Нидерланды же не хотят интеграции страны в союз даже к 2030 году. Премьер-министр страны Марк Рютте категорически не согласен с этой датой и считает, что европейские государства не готовы к этому. Быстрое расширение Евросоюза он и вовсе назвал неразумным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сложатся дальнейшие отношения Польши и Украины. Смогут ли «помириться» государства после конфликта, который поляки начали перед выборами в парламент?

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